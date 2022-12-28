中国恢复进口网络游戏审批 44款获绿灯

中国游戏市场

周三12月28号，中国18个月内首次向外国视频游戏发放许可证，预示着这个一直受到中国政府指责的行业将出现放松。

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中国国家新闻出版署当天公布了新一批网络游戏出版许可证发放名单，其中包括44款进口网络游戏 和84个中国游戏。进口的游戏包括任天堂的《宝可梦大集结》和《巫师之昆特牌》等。 《宝可梦大集结》由任天堂和腾讯共同开发的。这款游戏于去年7月首次在中国以外的任天堂Switch上发布。据腾讯称，截至去年12月底，该游戏的下载量已超过5000万。

根据中国官网信息，中国上一次对进口游戏发放版号还是在2021年6月，当时共发放了76个版号。2021年8月起，中国暂停了网络游戏版号的发放，直到今年4月恢复对国产游戏发放版号。

电子游戏在中国是一个重要的财政收入来源，但由于其在年轻人中的成瘾性，去年被当局列为重点关注对象。 为了重新获得控制权，当局将所有新的许可证冻结了9个月，许可证发放工作终于在4月恢复，但在此之前，没有任何外国电子游戏能够获得进入中国市场的许可证。

中国通常每年只批准几次外国游戏，而本地游戏的做法则是每月一次。法新社称，该决定向市场发出了一个积极的信号，市场看到当局在一个非常有利可图的部门放松了。

据路透社分析，此次进口游戏再次批准，标志着政府对游戏行业的严格限制已经结束。而对游戏行业长达一年的打击，使包括腾讯控股和网易公司在内的中国科技公司的游戏收入造成了重大打击。

北京在游戏领域对18岁以下的人进行了严格的限制。他们的在线游戏时间现在被限制在每周三个小时，这给该行业内公司的盈利能力带来了沉重的压力。

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