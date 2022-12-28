中国感染暴增 法国医药市场吃紧

医药紧缺

中国疫情严重，法国医药体系开始担忧一个月后，类似扑热息痛、布洛芬、阿莫西林等常见药会断货。法国新闻电台28日发表一篇题为“为什么中国疫情大爆发会加剧法国扑热息痛和止痛药的短缺”的文章。文章表示，中国一些制药厂已经接到通知，暂停药物出口以满足自身的需求。

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成都一位女性告诉法国新闻电台记者：我们全家人都阳了，但我根本就买不到退烧药。法新社记者采访了十几家药房，他们告诉法国记者：我们断药已经有一至两个星期了。目前手头还有一些止痛药，但数量也非常有限。

法国国际广播电台常驻北京记者拉加德表示：中国国内买不到，就出现了让在国外的亲朋好友到国外药店买退烧药的情况。拉加德表示：澳大利亚药架上已经用中文注明限购的通知。

法国国内新闻电台引述法新社发出的消息报道，北京至少指定了十几家药企为全国“保供”药品。中国国药集团(Sinopharm)已经从外地向北京运送了至少10万包急需药。

法国国内新闻电台记者前往山东一个生产布洛芬的制药厂。药厂负责人告诉法国记者：我们药厂是三班倒，每天工作八小时。 而机器是24小时不间断运作。他还表示，加速生产后，我想两周内药品短缺的情况就会开始缓解。法国记者表示，山东这个制药厂的药品本是100%用于出口的。而突如其来的疫情让中国人改变了策略，以先供应国内需要为主。

巴黎公立医院管理局医学委员会主席撒洛蒙（Rémi Salomon）早就提醒法国医疗体系太依赖中国和印度。巴黎政治学院亚洲和国际经济问题专家泰斯塔尔（Hubert Testard）对法国国内新闻电台记者表示：欧洲制药厂对扑热息痛或阿莫西林的生产不感兴趣，生产这些药利润不高，需要大量投资，导致法国制药商搬迁到中国，形成了相当强的依赖性。

新冠病例、冬季感冒等呼吸道疾病使得法国已经没有库存。中国暂时停止出口的决定很快会让法国医药市场吃紧。法国药理与流行病学家贝高教授（Bernard Begaud）27日表示，再有一个月的时间，法国药店的扑热息痛和布洛芬将会短缺。

几周来，卫生专业人员一直在警告在法国已经很难找到扑热息痛，尤其是儿科药物。法国国家药品安全局从2022年10月份开始告诫医生要减少扑热息痛的使用量。当时已经有呼声要限量，没人不得购得两包以上，但药房都没有采取限量的措施。

法国药理与流行病学家贝高教授（Bernard Begaud）最后表示：法国有个优势，就是总是浪费很多药。在这种情况下，只有呼吁医学界和民众停止乱用药。贝高教授表示，如果我们将退烧和消炎药保留用于真正的病人，我们可能不会有任何短缺现象在发生。

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