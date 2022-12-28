张展被判入狱两年 无国界记者呼吁释放

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中国完全取消疫情管控措施，但两年前的今天，因为报道武汉疫情，被上海法院判处四年刑期的公民记者张展依然身陷囹圄。无国界记者组织（RSF）呼吁释放张展，指如果她继续被拘留，生命将面临危险。

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总部设在巴黎的无国界记者组织（RSF）呼吁释放张展，她两年前因报道武汉新冠疫情而被判处四年监禁，指出，如果她继续被拘留，生命将面临危险。

无国界组织东亚区主任艾玮昂说： "张展勇敢地冒着生命危险向公众通报武汉爆发的新冠疫情，她应该被视为英雄，而不是像现在这样被中国政权迫害，"，他敦促国际社会向北京施压，给予张展医疗自由，确保她在为时已晚之前获释。

2021年，她曾在狱中半绝食抗议，导致严重营养不良。报道称，2022年8月，张展的健康状况略有改善，但她1.70米的体重仍然只有41公斤。虽然她被允许每个月与母亲进行简短的电话交谈，但她的家人却无法获得有关她在狱中健康状况的明确信息。12月14日，张展的哥哥在推特上发布了她向家人放心的一封信的照片。信中四次提到 "警察 "一词，邮戳是11月28日，即原信写完一个月后。

张展哥哥在推特上说，妹妹张展的狱中来信，柔软、温暖、惦念…………“压伤的芦苇，我不折断；将残的灯火，我不熄灭”。“勿伤秋悲冷”，给这疫情裹挟的深冬，以微弱的温暖。

张展哥哥在推特上展贴出妹妹狱中来信 © 网络图片

在2021年9月发表的一封联名信中，无国界医生和44个人权非政府组织联盟呼吁中国国家主席习近平赦免并释放张展。

除张展外，在中国被拘留的其他至少15名新闻自由活动人士有可能在狱中死亡，包括生病的记者黄琦。在西藏，记者的主要线人之一昆曲金巴因在拘留期间受到虐待而于2021年2月去世。诺贝尔和平奖获得者和无国界记者协会新闻自由奖获得者刘晓波，以及持不同政见的博客作者杨同彦于2017年在狱中因未治疗癌症而死亡。

2021年，无国界记者组织出版了《中国新闻业的大跃进》，该报告详细介绍了北京试图控制其境内外的信息和媒体。

在无国界组织的2022年世界新闻自由指数中，中国在180个国家中排名第175位。它是世界上最大的记者监狱，至少有110名囚犯。

有报道称，张展在法庭上发言时对审判长说，你不觉得你把我推上被告席，你的良心会告诉你这是错误的吗？她还说 “这是审判你的法庭，不是审判我的法庭。”

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