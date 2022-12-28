马克龙：采取适当措施保护法国人

法国防疫

面对新冠病例的激增，意大利决定对所有来自中国的旅客进行强制性检测。 法国国内新闻台28日从爱丽舍宫获悉，中国正面临新冠病例激增的情况，法国总统已要求政府“采取适当措施保护法国人”。

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法国政府确保“非常仔细地关注中国局势的演变”，面对新冠病例激增，法国政府12 月 28 日表示，正在“研究所有有用的措施”。

中国“清零”政策本月突然结束引起了多个国家的担忧，其中包括意大利，该国已决定恢复对所有来自中国的旅客进行强制性检测。美国也在考虑入境限制对于中国游客来说，因为中国面临着世界上最大的污染浪潮，新变种的出现加剧了这一浪潮。 日本也将从周五起恢复对来自中国大陆的旅客进行强制性 PCR 检测。

法国卫生部周三表示，在法国，“卫生和预防部正在密切关注中国局势的演变”。 他补充说：“他准备与法国的欧洲伙伴一起，在现有的法律框架内研究所有可能因此实施的有用措施。”

自 2022 年 8 月 1 日起，并通过了终止为抗击新冠流行病而制定的特殊制度的法律，旅行者在抵达法国之前不再需要完成任何手续，无论是在哪个国家或地区来的乘客。

但是，该文本使政府有可能在 1 月 31 日之前强制要求 12 岁以上的人在入境之前进行阴性测试，“如果出现和传播‘新变种’，可能构成严重的健康威胁。

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