欧洲疾病预防控制中心：对来自中国的旅客进行新冠检测“不合理”

入关措施

中国开放边境引发多重忧虑，多国对入境旅客加强防疫。意大利于周三率先下令对所有来自中国的旅客进行COVID-19抗原拭子检测。同时，该国呼吁欧盟统一行动。欧洲疾病预防控制中心29日表示：对来自中国的旅客进行新冠检测是“不合理的”。欧洲疾病预防控制中心补充说：二十七国“免疫接种水平较高”，“在中国流行的变种病毒已在欧盟流行”。

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意大利副总理兼交通部长马泰奥‧‧萨尔维尼（Matteo Salvini）在推特上说，“我已经要求在整个欧洲实行检查和可能的限制”。

意大利米兰市主要机场于12月26日开始对从北京和上海抵达的乘客进行检测，发现其中近一半的人受到感染。

意大利总理乔治亚‧梅洛尼（Giorgia Meloni）12月29日表示，意大利期望并希望欧盟能够效仿其做法，对所有从中国飞抵的旅客实施COVID强制检测。

她说，意大利的措施如果不扩展到整个欧盟，就无法完全有效。她表示，初步测试显示，来自中国的COVID阳性旅客身上已经有奥秘克戎Omicron变种。

梅洛尼在罗马举行的年终新闻发布会上说：“我们期待并希望欧盟愿意以这种方式行事”。

梅洛尼在担任反对党领袖时曾批评闭关锁国的做法。面对潜在的新一轮COVID危机，她认为重新采取限制性措施并非最佳处理方式。

欧盟高级卫生官员周四在布鲁塞尔举行会谈，试图就此事协调立场，共同应对中共在疫情高涨时放开边境管制所带来的游客激增。

“欧盟卫生安全委员会正在开会……讨论中国的COVID-19情况以及可能采取的协调措施。”欧盟委员会卫生总局在推特上说。

卫生安全委员会由整个集团的卫生官员组成，由欧盟委员会主持。

在欧洲COVID-19大流行高峰期，该委员会经常开会以协调政策。任何决定都只是咨询性的，但其目的是让成员国商定一条共同路线，并在整个集团内实施。

德国、法国和葡萄牙周三表示，没有必要实施新的旅行限制；挪威不是欧盟成员国，但却是申根区协议的一部分，也在采取类似做法。

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