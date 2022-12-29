美国下周五起亦要求中港澳入境旅客接受检测 传英国考虑中

中国新冠疫情

继多个国家之後，美国亦要求由包括香港和澳门在内的中国入境旅客接受新冠病毒检测，自下月5日起生效。另外，英国传媒报道，交通部等官员今天将会评估是否对从中国入境的旅客实施疫情限制措施。

广告 继续浏览后续

美国卫生部於星期三发出声明，要求所有两岁及以上，从中国内地丶香港及澳门乘坐飞机前往美国的乘客，须持有48小时检测阴性证明；如出发前十日检测阳性的乘客，可以出示康复证明文件代替。有关措施适用於途经第三国抵达美国，以及在美国转机前往其他目的地的旅客。

声明续称，将继续监察情况，并在必要时调整措施。声明又指责中方未能提供充分和透明的疫情数据，指相关资料对於有效监测激增个案及减少新变种病毒至关重要。

官方推断：蜀逾5千万人丶全国8亿人感染 华往米兰航班半数人中招

中国上周仍在疫情「海啸期」，但突然宣布下月8日起撤销防疫措施和恢复中国人民前往境外的签注，但不同省市公布的感染数据和推断数字，均远多於中国卫生健康委员会停止公布每日感染人数前的官方数据，每天新增感染人数以百万人计，当中，根据网媒澎湃新闻28日报道，四川省疾控中心抽样调查21个市州和183个县市的 16万人後发现，63.52%受访者核酸或快测呈阳性，另有28%没做检测但有发烧咳嗽等症状，因此实际感染率应更高。中心25日更按此推算，四川感染的人口或超过5200万人，全国亦至少六成丶超过八亿人受感染。

面对资讯不公开的情况，意大利丶日本丶印度丶马来西亚和台湾早在美国之前已决定要求中国和港澳人士入境时进行核酸检测，意大利周三宣布要求所有来自中国的旅客进行抗原检测和病毒测序时更指出，两班分别从北京和上海前往米兰的班机，均有过半数乘客确诊，其中一班机的62名乘客中，有35人染疫，「中招率」达56%；另一班机的120名乘客中，乘客确诊率亦达52%。

另外，英国《每日电讯报》今(29日)早报道，英国考虑仿效美国，要求对来自中国的入境人士进行新冠病毒检测。报道指出，未来一星期会有6架来自中国的航班抵达英国，预料交通部丶内政部和卫生与社会保健部官员今天将评估是否对从中国入境的旅客实施疫情限制措施，包括阴性检测结果。

中国外交部在传出美国会对中国旅客作出规定时已作回应，发言人汪文斌於28日的例行记者会上表示，各国防疫措施应当科学适度，不应影响正常的人员交往。他重申，现时需要各方科学抗疫，保障各国人员安全往来，维护全球产业链供应链稳定，推动世界经济恢复健康增长。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅