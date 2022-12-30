张文宏：中国大城市感染率春节将达80% 中国多地公布感染率调查 海南省半数人染疫

中国/新冠疫情

中国国家传染病医学中心主任张文宏指出，中国这一波疫情感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达到80%。他呼吁民众减少年终聚集，对疫情蔓延可以起到很大的抑制作用。而中国多地公布感染率调查结果，海南省半数人染疫。

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中央社综合中国媒体报导，张文宏29日在"科学防疫 健康为民"的专家视讯讲座上，对农历春节将涌现的返乡潮表达担忧。

他说，春节马上就要来临，中国这一波疫情感染率已经非常高，"很多大城市感染率已超过50%，到春节的时候都已经到60%、70%、80%了"。

张文宏指出，因为许多农村与小城市还没出现大面积的感染，如果家庭成员都没感染过，当地还没出现大疫情，因为春节人员聚集活动，肯定会增加感染病毒的风险。

他呼吁选在春节返乡的民众，能够减少聚集，特别是老家有年终聚餐习惯的，应该要大幅减少；"如果能减少100人以上的聚集，对疫情迅速蔓延可以起到很大的抑制作用。"

中国当前疫情来得既快又猛，中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光指出，这波Omicron风暴进展速度超过想像，他估算北京市感染人数可能已超过80%，甚至还有可能更高。

另外，中国在难以准确掌握染疫数据下，改为由地方政府进行感染率问卷调查。近日多地公布数据，其中海南省预计感染率已达50%，浙江省衢州市感染率介于30%至35%，四川省则高达63.52%。

海南省卫生健康委员会副主任李文秀周五在省疫情防控工作指挥部记者会表示，近日全省每天新增感染人数处于高位波动期，全省预计感染率已达50%，其中三亚市、海口市调查感染率为57.1%和52.8%，整体已过感染高峰。另有12个市县处于快速爬坡期，感染率介于25%至37.5%。

李文秀表示，19日到25日，海南城市感染率超过40%，农村感染率约為24%。海南目前流行的毒株主要是BA.5.2，相对其他变异株感染后的症状比较轻。

目前海南全省发烧门诊及发烧诊室就诊量仍处于比较高的就诊次数，阳性检出率从11日的11.31%上升到19日峰值的47.01%，此后呈下降趋势，29日阳性检出率降至30.61%，阳性病人数进入了平台期。

李文秀表示，随著元旦及春节假期来临、城乡流动增加，及入境政策调整等因素，一定程度上促进疫情传播，导致海南会出现多个小高峰，带来新的感染及重症风险。

四川省疾控中心已在17日、24日启动两轮问卷调查。四川疾控25日晚发布问卷结果，全省感染率为63.52%，较19日首轮调查结果（46.93%）上升16.59个百分点，阳性检出的高峰期集中在12日至23日，并指目前每天新增感染已处于下降阶段。

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