普习视频会谈：美国称"对中国与俄罗斯结盟深感担忧"

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俄罗斯总统普京周五与中国国家主席习近平举行视频会晤强调希望深化两国军事合作，美国国务院对此表示，在俄罗斯入侵乌克兰10个月之后，美国对中国与俄罗斯结盟"深感担忧"。

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法新社报道，俄罗斯总统普京周五在与中国国家主席习近平举行视频会议时表示，希望加强与中国的军事合作，普京赞扬莫斯科和北京"抵制"来自西方的“压力”。

普京说：“在来自西方前所未有的压力和挑衅下，我们捍卫了我们的原则立场。”普京并表示，“莫斯科和北京在国际舞台上的协作有助于建立基于国际法的公正世界秩序”。

普京表示，俄罗斯与中国在"有助于两国​​安全和维护关键地区稳定的军事和技术合作"，在双方合作中占有特殊地位。

普京并表示，期待习近平2023年春天对俄罗斯进行国是访问，习此行被视为北京当局公开展现中俄团结。

美国国务院一位发言人周五表示，在俄罗斯发动乌克兰战争10个月之后，中国一直保持中立立场，但北京的所作所为清楚地表明，中国始终与(俄罗斯）保持着密切的关系。他表示，美国正密切关注北京的动向。

据报道，普京在与习近平视频会谈大约8分钟的讲话中说，俄中关系作为稳定因素的重要性与日俱增，他的目标是"深化两国军事合作"；习近平则表示，在"艰难"的世界局势的背景下，中国已准备好加强与俄罗斯的战略合作。

习普曾在俄罗斯入侵乌克兰之前的今年2月初在北京会面，会后发表联合声明，宣称"两国友好没有止境，合作没有禁区"；北京当局在开战后加码采购俄罗斯能源，被视为暗助俄罗斯在乌克兰的军事行动。

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