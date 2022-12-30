法国宣布对从中国入境旅客实施防疫限制措施

法国/中国/欧洲/新冠疫情

法国政府周五晚间宣布，从中国前往法国的旅客在出发前必须提交病毒阴性检测证明，落地实施随机筛检，法国并要求航班内的所有旅客都必须戴口罩。法国、意大利和西班牙成为针对中国旅客采取防疫限制措施的欧洲国家。英国政府也准备宣布对来自中国旅客的限制措施。在中国疫情爆炸性增长之际，中国观光大军却即将出动，引发各国担忧来自中国的旅客带来更多病例，甚至引发病毒变异。

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中国26日深夜宣布COVID-19降为乙类传染病等级，明年1月8日起正式解封，国门大开，恢复中国公民出境旅游，然而此举引发法国在内的各国担忧。

欧盟过去几天密切磋商，欧洲疾病预防管制中心（ECDC）29日才表示，目前在欧盟范围内对来自中国的旅客实施强制采检"不合理"，称欧盟民众的免疫力高于中国"正在流行的变异株或后来取代它的变异株"。

由于无法立即达成共识，法国政府周五(30日）晚间宣布，自2023年1月1日起，将对由中国入境的旅客实施3大强制措施。

法国政府方面的消息称，所有从中国到法国的旅客，无论是乘坐直达航班或中途转机，都必须出示48小时以内的阴性检测证明。法国并要求航班内的所有旅客都必须戴口罩。此外，在中国旅客抵达法国境内后，将随机对他们进行PCR测试，对阳性样本将进行系统测序，以检测是否出现新的病毒变种。法国政府消息人士表示，如果游客在抵达时检测结果呈阳性，他们将承诺进行自我隔离。

法新社称，针对中国旅客随机PCR测试及飞机上强制佩戴口罩的规定将从1月1日（星期日）开始实施。而旅客在出发前必须提交阴性检测证明则将延迟几天实施。

在武汉出现首例冠状病毒的三年后，中国于12月7日结束了其严厉的清零政策。其后中国各地确诊人数激增，医院人满为患，大部分病患是老年人，由于他们很少或没有接种疫苗，属于脆弱人群。

尽管疫情大幅反弹，中国当局将于1月8日结束对入境中国的强制检疫，并允许中国人出国旅行。

法国政府消息人士说，"目前来自中国的客流量是有限的，大约每周3000人抵达法国，都是集中巴黎戴高乐机场，但在接下来的几天中国抵法旅客可能会增加。

进一步的执行细节将于明后天宣布，并将通知欧盟执委会与欧盟成员国。法国同时建议国民"延后前往中国的非必要行程"。

法国交通部长博纳在推特上表示："正进行欧洲层级的措施协调，以更好地保护法国与欧洲公民。"

中央社报道，在中国COVID染疫人数爆炸性增长、深陷全球最大感染潮之际，中国观光大军却即将出动，许多国家都呈现警戒状态，深怕来自中国的旅客带来更多病例，甚至引发病毒变异。

欧盟成员国中，目前法国、意大利与西班牙已宣布将对自中国入境旅客实施防疫管制，要求必须检测呈阴性反应或完全接种疫苗的证明。

不少专家表示，中国接种疫苗比例低，是感染与病毒变异的温床，且资讯不透明、数据可信度低，因此针对中国入境游客进行核酸检测（PCR）有其重要性，味解决北京当局疫情资讯延迟的方法之一。

法国巴斯德研究所前负责人、病毒学家布莱萧（Christian Bréchot）29日接受巴黎人报等媒体访问时表示，中国过去3到4周内突然至少有2.5亿人感染，"中国情况打乱了全球平衡，完全改变了局面。如果中国人涌向国外，恐怕出现新群聚疫情和变异株"。

现为连结国际70间科学研究室"全球病毒网络"（GVN）执行长的布莱萧呼吁法国尽可能的准备与监控，尤其因为"国政府并不透明""提供任何资讯"

日内瓦大学全球卫生研究所所长、法籍流行病学家法拉欧（Antoine Flahault）向法新社说："如果我们成功对来自中国的任何旅客身上鉴定出的所有病毒进行采样和定序，就几乎能在新变异株出现并在当地传播时马上得知。"

另外，继意大利后，西班牙周五也宣布对自中国入境旅客实施防疫管制措施。

西班牙卫生部周五宣布，自中国入境旅客必须出示COVID-19检测结果阴性或疫苗完整接种证明。

另外英国多家媒体周五报道，由于中国新冠病毒感染者数目急升，英国政府准备宣布，要求来自中国的旅客在出发前，需要提交病毒阴性检测证明。

英国广播公司（BBC）、天空新闻（Sky News）等传媒引述消息人士指，有关措施属预防性质，而且与当局对中国的疫情数据及疫苗缺乏信心有关。

消息并称，中国官员曾估计，在12月前二十天内，全国或有2.5亿人感染病毒，而最大城市上海在上周就传出有543万例确诊，由于当局不再公布病例数据，所以实际数字可能更高。

意、法、西及英国等欧洲多国是继美国、印度、日本、韩国、以色列等国之后，对来自中国旅客采取防疫措施的国家。

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