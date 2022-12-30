香港11月出口跌24.1% 创68年最大跌幅 分析调低全年预测至负7.7% 料明年下半年才好转

经贸

受美元加息和中国疫情严峻影响，香港11月的进出口货值均告跌，且跌幅高於市场预期，当中，出口货值按年跌24.1%，创68年半最大跌幅；同月进口货值按年跌20.3%。不同银行分析师随之下调香港全年出口预测，收缩7.5%至7.7%不等；业界和学者预期，香港出口可能要到明年下半年才会转强。

广告 继续浏览后续

香港政府统计处昨(29日)午公布11月经济数据，当月出口货值跌至3600.4亿港元(下同，折算约433亿欧元)，是自本年5月以来连续七个月下跌，且跌幅较市场预期的16.2%多约8个百分点，是自1954年5月下跌31.3%以来最大跌幅。港府发言人解释，原因是外围环境恶化和跨境陆路运输受阻，以至输往中国内地(跌29.7%)丶美国(跌26.8%)及欧盟的出口继续录得双位数跌幅，英国跌幅更高达39.6%；而输往大部份其他主要亚洲市场的出口表现亦减弱，例如日本跌30.4%丶菲律宾跌29.7%和越南跌22.2%。

进口方面，11月的整体货值按年下跌20.3%至3871.3亿元，较市场预期下跌13.8%差，创13年来最大跌幅。此外，进出口货值对冲後，录得有形贸易逆差271亿元，相等於商品进口货值的7%。但以实质货值计算，则与2019年同期丶即疫情爆发前相若。

按货品类别分析，电子产品及电子零件最受打击。数据显示，「通讯丶录音及音响设备和仪器」大挫34%至527亿元；「办公室机器和自动资料处理仪器」亦劲减35.7%至375亿元；占比最大的「电动机械丶仪器和用具及零件」类别按年跌20.1%至1675亿元，较去年同期减421亿元。

港府发言人预期，香港的出口表现短期内会继续面对巨大挑战，先进经济体收紧货币政策，将进一步遏抑需求。然而，中国近期放宽跨境陆路运输限制，可望抵消部分压力。

不过，香港厂商未敢乐观。中华厂商联合会会长史立德表示，在刚过去的销售旺季，有港商透露，生意较去年同期减少一至三成。展望明年，厂商现应已接获2023年上半年的订单，但客户普遍保守，估计明年出口未许乐观。他分析，现时全球衰退风险升温，中国未来两丶三个月仍须面对疫情高峰，生产和经济难免受影响，明年首季香港外贸将继续负增长；期望随着中国对外通关，香港外贸可望在明年下半年或更早重回升轨。

但ING大中华首席经济师彭蔼娆指出，明年下半年仍有隐忧，因为美国联储局表明可能继续加息，令外需持续疲弱，时间或比预期为长。该行下调今年本港全年出口增长预测，由负6.75%降至负7.5%。她预计，美国和欧洲或会衰退，拖累香港短期进出口表现，令明年上半年的出口货值继续录得按年跌幅。

法国外贸银行亦调低香港今年全年出口预测，由负6%降至负7.7%。该行亚太区高级经济学家吴卓殷表示，11月进出口数据恐未见底，因为全球利率高企，中国疫情难见曙光，库存需时清货，预料12月出口货值按年跌幅恐达30%，明年首季继续负增长，至少要待明年下半年才有明显反弹。

中文大学商学院学者李兆波亦认为，中国开关在即，将有利香港进出口表现，但欧洲仍然面对通胀问题，相信香港进出口於2023年第二季丶第三季才会转强。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅