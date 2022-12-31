前教皇本笃十六世辞世：方济各5日主持葬礼 各国领导人纷纷悼念

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罗马教廷周六宣布，教皇方济各将在1月5日为刚刚辞世的前教皇本笃十六世主持葬礼。这将是现代史上首次由在位教皇主持前任教皇的葬礼。美国总统拜登、法国总统马克龙等世界各国领导人纷纷对前教皇本笃十六世辞世表示悼念。

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法新社报导，教廷发言人布鲁尼周六在特别新闻简报会中表示："葬礼预计1月5日上午9时30分在圣彼得广场举行，由教皇方济各主持。

本笃十六世因健康状况在圣诞节期间突然恶化，周六(31日）于梵蒂冈的教会之母修道院（Mater Ecclesiae Monastery）逝世。他在2005年至2013年间担任教皇，之后以心力和体力日益衰退为由辞去教皇职位，成为自从1415年以来首位退位的天主教会领袖。

本笃十六世是天主教会600年来首位荣休教皇。

法新社报导，现任教皇方济各在周六弥撒中向本笃十六世致敬，形容他"高贵"、"善良"，并感谢他的付出。

方济各在梵蒂冈圣彼得大教堂的除夕弥撒上向前任教皇致以敬意称，"我们怀著激动的心情，在此缅怀一个如此高贵、善良的人。"

方济各表示，"感谢他所做的一切善事"，并强调"他为教会利益做出了许多牺牲"。

前教皇本笃十六世辞世，美国总统拜登、法国总统马克龙等世界各国领导人纷纷致以哀悼。

法国总统马克龙向本笃十六世致敬，马克龙推文说："我的心与法国和全世界的天主教徒同在，我们都因圣座本笃十六世离世而悲伤。他以灵魂和智慧力促世界走向友爱"。

美国总统拜登是一位虔诚的天主教徒，他赞扬本笃十六世的“对教会的忠诚”和“慷慨”。拜登在一份声明中说：“人们将铭记这位杰出的神学家，他秉持其原则和信仰，将一生献给了教会。”拜登曾于2011年在梵蒂冈会见教皇本笃十六世，拜登称，“我将永远记住他的慷慨和热情，记住我们深入的交谈”。

乌克兰总统泽连斯基赞扬前教皇本笃十六世，称赞他是“杰出的神学家”及“普世价值的推动者”。

意大利总理梅洛尼表示："本笃十六世是信仰与理性的巨人，是一位敬爱主且毕生奉献给普世教会的人。他以心灵、文化和智慧与人们进行心灵和思想沟通。他是位基督徒、牧人和神学家，是位生平事迹不会被人遗忘的伟人。"

英国首相苏纳克表示，对前教皇辞世感到"悲伤"，并推崇本笃十六世是"伟大的神学家"。

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