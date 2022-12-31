泽连斯基新年贺词称：2023年将是对俄战争胜利的一年

乌克兰/泽连斯基/新年贺词/俄罗斯

乌克兰总统泽连斯基周六在新年贺词中宣称，2023年将是对俄战争胜利的一年。乌克兰包括首都基辅在内的多地，在警报和空袭中辞旧迎新。俄军在3天内第2度发动大规模导弹攻击，导致多人伤亡。泽连斯基痛批俄罗斯"与魔鬼为伍"，乌克兰外长库列巴指责"普京用杀人来庆祝新年"。

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法新社消息，泽连斯基周六在社交媒体Telegram上发出的新年贺词中说，"人民渴望信仰和希望吗？在乌克兰军队中，长期以来我们兼而有之。人民渴望光明吗？光明在每个乌克兰人的心中，即使是在断电的黑暗时刻；由于俄罗斯大规模轰炸，乌克兰各地电力遭到极大破坏。

在俄罗斯入侵乌克兰十个多月后，泽连斯基在新年贺词中呼吁乌克兰民众投入工作、投入战斗，相互帮助。泽连斯基最后说：“新年快乐！这将是我们胜利的一年”。

而俄罗斯总统普京周六也发出新年贺词，他表示，道德和历史正义都"站在俄罗斯一边"。

辞旧迎新之际，乌克兰多地周六响起空袭警报，首都基辅市中心更传出10起爆炸声响，造成至少1死7伤。乌克兰总统总统泽连斯基指责，这次攻击证明莫斯科"与魔鬼为伍"。

路透社报导，俄军在3天内第2度发动大规模导弹攻击，导致基辅1间旅馆和1栋住宅严重受损。乌克兰能源部长加卢申科（German Galushchenko）在Facebook发文表示，攻击并未对国家电力系统造成严重破坏。

泽连斯基在视频演说中指出，俄军也在复活节和圣诞节期间发动攻击。泽连斯基指责俄罗斯，"他们自称是基督徒，但他们支持魔鬼，并与魔鬼同在。"

泽连斯基还痛批，俄罗斯总统普京正摧毁自己国家的未来，"没有人会原谅你的恐怖行动。世界上没有人会原谅你的所作所为。乌克兰也绝不会原谅"。他也再度呼吁盟国提供更多防空和反导弹系统。

基辅市长克里契科（Vitaliy Klitschko）表示，至少有12人在攻击中受伤，其中包括1名日本记者，他已被送往医院治疗。

乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhnyi）则说，防空系统共击落12枚来袭的巡弋导弹，其中6枚集中在基辅地区。

他透过Telegram指出，巡弋导弹是从里海的战略轰炸机和陆基发射器所发射。

乌克兰外交部长库列巴在推文中强调，"俄罗斯的大规模导弹攻击是蓄意锁定住宅区，而非针对我们的能源基础设施。"库列巴说，"战犯普京用杀人来庆祝新年"，他也再度呼吁取消俄罗斯的联合国安理会常任理事国席位。

除基辅外，乌克兰其他城市也无法倖免。在南部尼古拉耶夫州，州长维塔利．金（Vitaliy Kim）在电视上宣布有6人受伤。

乌克兰总统办公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）也说，在西部赫梅利尼茨基州，2人在无人机攻击中受伤。在南部工业城市札波罗热，也有住宅在砲火中受损。

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