马克龙新年致辞呼吁团结 承诺将不遗余力帮助乌克兰直至胜利

法国/马克龙/新年致辞

法国总统马克龙周六发表新年致辞，马克龙呼吁法国民众在新的一年捍卫国家团结，不向分裂势力让步；马克龙并强调，2023年将启动退休制度改革；法国在新的一年也将继续生态转型。马克龙承诺，法国将不遗余力地帮助乌克兰，直到取得胜利。

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法新社消息，辞旧迎新之际，马克龙于12月31日晚间通过电视讲话向法国民众致以新年的祝福。马克龙列举了过去一年取得的成绩说，"我们应该为此感到自豪"，马克龙说，"让我们带着这种自豪及自信迈入2023年，让国家更加团结"。

马克龙特别强调“国家的团结一致”不屈从于“分裂意识”，因为分裂将阻碍法国在如此严峻的世界局势及艰难的时期摆脱困境。

马克龙在致辞中宣布，2023年法国将启动退休制度改革，以期从2023年夏末开始实施。

在谈到生态问题时马克龙强调，法国必须赢得"生态转型"之战，马克龙承诺将加速可再生能源的部署，同时启动新的核电站建设。

关于今年冬天可能出现的停电威胁，马克龙说，这将取决于我们自己。”马克龙并保证：“如果我们能像过去几个月那样继续节约能源，并继续按计划重启核电站，我们的目标就能够实现”。

针对乌克兰战争马克龙承诺，法国将不遗余力地帮助乌克兰，直到取得胜利。马克龙说，"相信法国，相信欧洲，我们将共同建设公正且持久的和平。

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