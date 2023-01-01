中国20多天 或6亿人感染

中国/疫情

2022年12月20日北京早高峰期间戴口罩的人步行上班。

中国专家评估北京冠状病毒感染率超过80%，全国超过50%。以此推算，自从12月7日解除清零措施20多天来，中国感染奥秘克隆人数或超6亿。

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中国流行病学专家，前疾控中心流行病学首席科学家曾光，在12月29-30日的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。他解释说，这次疫情之所以让大众感觉来得特别猛烈，主要基于毒株传播力强以及冬季是呼吸道类疾病高发期等因素。

此外，中国国家传染病医学中心主任张文宏12月29日在"科学防疫 健康为民"视讯会上表示，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达到80%。张文宏对农历春节将涌现的返乡潮表达了担忧。

据网易12月31日刊出署名“管理视界”的文章综合网上发布的各种预测估算，全国感染人数至少5.6亿，“甚至可能超过6亿人”。也就是说，在12月7日取消清零限制后的20多天内，中国可能已有六亿人口感染了冠状病毒。

中国国家卫健委12月25日宣布停止每天公布冠状病毒感染病例和死亡人数。由于不再强制全员核酸，当局的数据被认为不能反映实际感染规模。但地方当局在上周的问卷调查显示，海南省感染率估计50%，四川省超过63%。

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