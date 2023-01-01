北京要求进一步降低新冠患者死亡率透露了什么信息

中国-新冠病毒

2023年1月1日，法国医务人员在巴黎北部戴高乐机场设置的新冠疫情检测区等待来自中国的乘客。法国要求对所有来自中国的乘客进行COVID-19的阴性检测，并敦促法国公民避免到中国进行非必要的旅行。

新科中共政治局委员、中共北京市委书记尹力元月一日主持北京新冠疫情防控会议时强调，“要进一步降低老年患者的重症率和病亡率”，再次引发外界对中国新冠死亡率的严重质疑。

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中国到底多少人死于新冠疫情，一直是一个谜。根据官方的数字，12月7号当局“松绑”以来，全国死于新冠人数只有十几个人。

这位政治局委员虽然没有提及具体数字，但似乎也间接透露了北京新一波疫情导致的老年患者的病亡率并不低，他的这一说法与中国官方公布的低到几乎乌有的疫情死亡数据明显矛盾。

到底是当局管理无能无力查清还是存在着一个隐瞒疫情详情的机制不得而知，两者或者都存在？中国的官方专家梁万年12月29日这样说：在疫情流行和快速传播期，很难准确判断有多少病死率、死亡率，要等疫情周期过去后，才能比较精准判断。他的说法引起质疑的是，到底每天多少人死于新冠疫情，这是可以立即公布的，并不需要等到疫情周期过去之后。

还有一些迹象显示，中国的一些医生在填写病人死因时受到了压力。

纽约时报30日的一则报道援引北京一座私立医院的医生说，他们被要求“尽量不要写重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭”为主要死因。有迹象表明，中国官员正在对医生施压，不要在死亡证明上“随意填写新冠”。

但是，一些迹象显示这一波“新冠海啸”因为是几何级爆发，因之死亡的人数是巨大的，一些很不正常的现象也在支持这一看法，邯郸殡仪馆表彰火化超额完成，广州殡仪馆延至元月10日后受理死亡，北京火葬场门外载尸车队大摆长龙，烧不过来，拉倒通州等地排队。

而且，仅根据传出的讣告，北京一地短时间内病亡的知名人士相当集中，病因不详。

中国疾控中心前首席科学家曾光12月29日表示，奥米克戎病毒传染风暴超过想象，他估算仅北京市感染人数可能已超过80%，甚至还有可能更高。全中国染疫的超过六亿。

全中国因染疫死亡的人有多少？英国健康数据分析公司Airfinity12月30日表示，考虑到中国解放后 疫情泛滥的情形，估计中国目前每天染疫死亡病例已达11000人，自12月1日以来，累计染疫死亡病例可能已达11万人。该公司预测，中国染疫死亡将在1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至25000例左右，如果从12月1日算起，届时累计死亡病例将达58.4万人。该机构估计，到今年四月底，中国全境染疫死亡病例将高达170万人。

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