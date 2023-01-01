卢拉宣誓就任总统 承诺与巴西人民一起重建国家

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巴西左翼劳工党领袖卢拉周日宣誓就任总统，这是卢拉第三度出任巴西总统。卢拉就职典礼后向国会发表讲话，承诺与巴西人民一起重建国家”。

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法新社消息，77岁的卢拉在国会举行的仪式上宣誓就职，12年前，他在两届任期（2003-2010）结束后离开权力中心。此次重回总统府普拉纳尔托宫(Planalto）对卢拉来说象征着他的权力的回归。

总统宣誓就职仪式在国会举行，仪式开始时首先为日前逝世的巴西球王比利及荣休教皇本笃十六世默哀。卢拉随后宣读誓言，表明将维护、捍卫和遵守宪法。

卢拉此前乘坐敞篷车在首都巴西利亚市内巡游，成千上万支持者身穿劳工党所代表的红色服装，在国会外聚集。

而卸任总统的博尔索纳罗则没有出席仪式，他此前表明不会参加典礼，并在上周五前往美国。

由于担心博尔索纳罗的支持者可能阻碍仪式进行，当局部署大约8000名警员采取严密保安，一名男子因试图携带刀及烟花进入就职典礼区域被捕。

卢拉就职典礼后向国会发表讲话，承诺与巴西人民一起重建国家”。他说，"巴西不需要毁坏森林发展农业,我们不必砍伐树木烧毁森林也可以生存。

卢拉在就职演说中提到民主是去年总统大选的最大胜利者，新政府会致力消除经济衰退、扭转在卫生、教育和科学领域的资金削减、改善巴西贫穷人口的生活、实现种族和性别平等，并结束对亚马逊森林的砍伐。

卢拉并指责前任博尔索纳罗政府，未能对导致超过68万名巴西人死亡的新冠疫情作出适当反应，他形容是"犯下种族灭绝罪"，必须调查相关责任。

77岁的卢拉在曾经在2003年至2010年期间担任巴西总统，他在去年10月的大选中，击败争取连任、极右翼的博尔索纳罗，使这个南美国家再次向再左倾。

报道说，卢拉上任后面临很多迫切性的挑战，包括重启经济增长，遏制对亚马逊雨林的破坏、消除贫困和社会不平等，在巴西政府财政压力下，外界也关注卢拉如何为社会支出寻求资金，卢拉还要面对由博尔索纳罗保守派盟友主导的国会。

法国总统马克龙在周日向卢拉发出贺信，并分别用法语和葡萄牙语发了两条推文。马克龙表示，“秩序与进步：巴西为此感到骄傲。马克龙向卢拉就职巴西总统表示祝贺称，我们与你在一起！”

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