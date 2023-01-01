法国实施针对来自中国旅客防疫措施 欧盟将开会协调检疫机制

法国/中国/新冠疫情

法国从元月一日起实施针对来自中国旅客防疫限制措施，法国卫生部长布劳恩周日前往巴黎戴高乐机场，了解新检疫措施实施时表示，法国将会敦促欧盟所有成员国协调检疫机制。欧盟将在周三召开理事会危机管理机制会议，商讨针对从中国入境旅客的联合应对措施。

广告 继续浏览后续

法新社报道，周日开始实施的针对来自中国旅客防疫限制措施包括：要求由中国入境的旅客在出发前提交48小时内的核酸检测阴性证明，落地实施随机筛检，以及航班内所有旅客必须佩戴口罩。法国卫生部长布劳恩周日前往戴高乐机场了解实施情况表示，自周日开始对从中国进入法国的旅客随机进行的PCR检测将使我们可以检测病毒的变体”。

卫生部长布劳恩向媒体表示，有关的检测并非阻止中国公民进入法国领土，这是是一种科学意义上的防控措施，将使我们能够非常精确地跟踪不同的病毒变体”。

布劳恩表示，本周将与欧洲各国讨论协调这种防疫模式。

欧盟轮值主席国瑞典表示，将会在周三召开欧盟理事会危机管理机制会议，商讨针对从中国入境旅客的联合应对措施。

目前在欧盟27国中，只有法国、意大利和西班牙要求从中国抵达的旅客进行病毒检测，欧盟国家基本上没有边界限制，各成员国的卫生官员此前没能就共同防疫决策达成一致。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅