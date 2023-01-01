澳洲、加拿大跟进强制检测 摩洛哥3日起禁止来自中国的旅客入境

澳洲与加拿大强制中国旅客检测

法新社报道，澳大利亚周日宣布来自中国的旅客入境前必须出示新冠病毒阴性采检证明，理由是澳洲无法自北京当局取得中国这波疫情的“完整信息”。早些时候，加拿大也宣布了等同的措施。

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自中国松绑清零政策后新冠确诊病例激增，澳大利亚先前并未跟进美国、日本等国的行列，对中国入境的旅客恢复强制筛检措施。

澳大利亚卫生部长马克·巴特勒 (Mark Butler) 解释说：“这项措施是对中国新冠感染大规模爆发以及中国可能出现该病毒变种的回应。” 从 1 月 5 日起，所有来自中国的入境者都将被要求提供PCR检测阴性证明。

尽管超过97%的澳洲成年人都接种了至少一剂的新冠疫苗，但堪培拉当局担心，北京当局没有适当分享确诊病例数量或目前传播的变异株细节。

加拿大政府早些时候宣布了一项相同的措施，根据加拿大政府的声明，鉴于中国确诊病例急遽增加，加拿大将要求自中国登机的旅客，入境加国时必须出示搭机前2天内采检的PCR阴性证明。这项规定将于1月5日生效，并于30天后重新评估。

加拿大政府同时表示，也将检测所有降落在多伦多或温哥华的国际航班的废水，以监控新的变异病毒株。

至于摩洛哥，从 1 月 3 日起，它将完全禁止所有来自中国的旅客进入其领土。

从今天担任欧盟轮值主席国的瑞典则宣布，欧盟成员国必须在周三讨论如何共同回应。 在欧洲，法国、意大利和西班牙等国已经加强了对来自中国的旅客的管控。

世界卫生组织总干事谭德塞表示，鉴于北京方面未提供信息，一些国家采取的预防措施是“可以理解的”。

在武汉出现首例新冠病毒病例三年后，中国于 12 月 7 日在没有通知的情况下终止了其被称为“清零”的严格防疫政策。自限制解除以来，中国的医院不堪重负，患者大多是老年患者，火葬场不堪重负，许多药店的退烧药也告罄。

法新社说，中国周日报告了约 5,100 例新的阳性病例和 1 例新冠病毒相关死亡病例。 大大低估的数字似乎与当地的现实完全脱节。

尽管疫情出现反弹，但经过三年的封控，北京当局将于 1 月 8 日结束入境时的强制隔离，并允许中国人出国旅行。

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