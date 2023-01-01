CDC发布旅行警告，要求美国人重新考虑是否前往中国

中国/新冠疫情

中国政府突然放弃新冠清零政策后，疫情大幅反弹，许多医院不堪重负。图为2022年12月31日北京某医院。

美国疾病防控中心(CDC)近日针对中国从23年1月8日起解除防疫隔离限制发布旅行警告，要求美国人重新考虑是否前往中国。

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CDC劝诫美国人重新考虑前往中国，是因为中国新冠确诊病例迅速增加，而医疗资源有限。CDC要求，如果必须前往，务必打好补强疫苗，备妥随身防护药品如退烧药等，进出人多的地方，戴上口罩。

CDC在近日还宣布，1月5日起，从中国入境美国的旅客，不论是否打过疫苗，都必须提供入关前48小时内的新冠病毒检测结果，呈阴性反应才准入境。

此规定适用范围包括从中国、香港和澳门出发的旅客，两岁以下儿童除外；旅行前十天曾在中、港、澳停留过，或经首尔、多伦多和温哥华转机入境美国者同样适用。

中国原规定入境人员先在旅馆隔离五天，回家后自我健康管理三天，这项规定自下月8日起废止。香港的防疫规定，也将几乎完全撤销。

CDC表示，近来中国的感染人数继续大量出现，中国政府对病例的统计数据，不够透明。随着病例增加，令人忧虑的新变种病毒出现机率也跟着大增。

CDC说，中国的病毒检测趋缓，病例报告也减少，又几乎不和外界分享病毒基因排序资料，这都会延误发现新变种病毒。

目前美国飞往中国的航班较疫前大为减少。联合航空每周有四班从旧金山前往上海，并将视市场需求及营业环境，再决定是否恢复更多飞往中国的航班。

另据报导，随着中国新冠感染人数激增，CDC正考虑对国际航班上的废水进行采样检测，以追踪任何可能新出现的变种病毒。传染病专家表示，由于中国的疫情数据缺乏透明度，采检飞机航班上的废水，能够提供更明确的病毒突变路径图像，更好的追踪病毒，减慢病毒进入美国的速度。专家认为，分析来自中国飞机的废水，是非常好的战术，这对美国升级监控策略也很重要，因为中国很不愿意分享其病毒基因数据。

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