IMF预计中国感染激增将进一步打击经济

国际货币基金组织/中国/国际/经济

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周日表示，2023年全球经济将更加艰难，因为全球经济增长的主要引擎，包括美国、欧洲和中国，都经历经济放缓。格奥尔基耶娃预计，中国未来几个月的新冠感染人数激增，将进一步打击中国经济，并拖累地区及全球经济增长。

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路透社消息，格奥尔基耶娃在美国哥伦比亚广播公司政治访谈节目 "面对国家"的访谈中表示，新的一年将比过去的一年更加艰难。因为全球经济增长的主要引擎，包括美国、欧洲和中国，都出现经济放缓。

格奥尔基耶娃表示，中国在2022年的经济增长可能只达到全球平均水平、或低于全球平均增长，这是40年来首次。

她回顾上月访华行程期间，处于一个病毒清零的"气泡城市"，但一旦放开，民众大批出行，情况就变得难以持续。

格奥尔基耶娃预计，中国未来几个月的新冠感染数字会像森林大火一样上升，进一步打击本土经济，并拖累地区及全球经济增长。

国际货币基金组织去年10月预测，中国2022年的经济增长为3.2%，并预计2023年增长加快至4.4%。报道说，格奥尔基耶娃的言论表明，基金组织在本月稍后公布的最新预测中，可能会下调中国和全球经济增长的前景。

另外，格奥尔基耶娃形容美国经济最具韧性，可能躲过衰退，但如果劳工市场太强劲，美联储可能会继续采取进取的货币政策，以遏抑通胀。

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