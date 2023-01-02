国际货币基金组织：2023年全球1/3经济或将衰退 欧洲中国首当其冲

中国/国际货币基金组织

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告说，2023年全球经济将比此前更加艰难。美国可避免经济衰退，欧洲情况不佳，中国经济放缓对全球影响大。

广告 继续浏览后续

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃于1月1日接受美国哥伦比亚广播公司电视台采访时候表示，今年全球经济发展比此前更加困难，1/3的国家或将陷入经济衰退，主要由于美国，欧盟和中国这三大经济体同时出现放缓趋势。

不过由于美国就业市场依然活跃，经济韧性表现突出，或将避免经济衰退，并且带动全球经济度过困难的一年。

但是欧洲经济会受到俄罗斯入侵乌克兰战争持续的严重影响，今年经济情况黯淡，半数欧盟国家会陷入经济衰退。而且由于全球通胀严重，导致包括美国在内的各国中央银行提高利率，给全球经济带来负面影响。

世界第二大经济体中国在针对新冠疫情进行严格封控2年多后突然放松政策，导致中国国内感染人数暴增，中国在未来两个月将非常艰难，而且中国经济放缓会对全球经济产生负面的影响，让国际货币基金组织关注。

国际货币基金组织预测2022年中国经济增长低于或者持平全球的增长，也是40年来的首次。

国际货币基金组织此前预测今年就是2023年前全球经济增长为2%，低于2022年的2.7%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅