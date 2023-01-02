日本首相发表新年感言： 世界正站在历史的十字路口

日本/政治

1月1日，日本首相岸田文雄发表新年感言，提出世界正站在历史的十字路口，号召国民共克时艰。岸田首相说：去年，新冠病毒奥密克戎毒株大流行，俄罗斯侵略乌克兰，能源危机和日元快速贬值引发物价高涨，还有安倍前首相遭到枪击事件，划时代的大事接连发生，真可谓是激烈动荡的一年。

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这些事情为什么会接二连三地发生呢？我认为，这是因为我们的世界，无论是经济还是国际秩序，都正站在历史的十字路口。

面对这一时代的巨大转折期，我们不能站在这里茫然退缩，而是要下定决心，在大家的努力下，通过自我变革去开创契合新时代的日本，共克时艰。

为此，我们要正视战后日本所面临的长久积存下来的诸多难题，直视那些“不能再拖延下去的问题”，对此一一拿出解决的办法。今后，我也将以这样的认识来运营政权。

而1月2日，在日本皇居，举行了时隔三年的一般参贺，也就是一般的国民到皇居中向天皇、皇后及皇室成员拜年。

天皇和皇后等站在皇居长和殿的阳台上，天皇在致辞中说：新年快乐。经过了三年的岁月，今年能在这里和大家一起祝贺新年，非常高兴。虽然经历了许多艰难的事情，但是我衷心祝愿今年对大家来说是一个平安幸福的年份。

天皇和皇后、他们的女儿爱子公主、秋筱宫皇嗣夫妇、他们的二女儿佳子公主等皇室成员一起站在宫殿的阳台上，回应来访者的庆祝活动，爱子公主为首次出席一般参贺。 为了防止感染，采取了预先申请方式，上午和下午共举行六次，人数共计约9,600人次。

宫内厅将参加人数限制在每次进入1500人左右，保持至少1米的距离，并在指定地点参加。宫内厅呼吁在戴口罩和测量体温方面给予合作。

2021年和2022年的新年由于新冠疫情的影响，取消了普通民众的新年一般参贺，天皇在元旦当天向民众发表了视频讲话。

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