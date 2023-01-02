昆山吴江疫情延烧 台商称状况“惨烈”只能提前放假

昆山/疫情/台商

中央社1月2日上海报道，中国冠状病毒（COVID-19）疫情冲击昆山、吴江，台商以“惨烈”形容疫情爆发情形，直指“很难找到没有阳的人”，只能采用提前放假等方式应对。由于大环境欠佳，外加受创连连，台商对经营成绩愈加悲观。

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一名昆山台商告诉中央社，只能用“惨烈”2字形容昆山疫情发展状况。他说，“很难找到没有阳的人”，办公室里染疫感染是一个接一个，有些人30年来连感冒都很少，却在这波疫情中“几乎去了半条命”，而且战胜病毒的过程相当地辛苦。

感染过半

该台商说，有厂商的生产线超过一半人感染，几乎呈现“上、下游”停摆状态，有些老板甚至问“年终奖金可不可以不发”，这3年疫情反覆封控，叠加上海封城，都让生意量大大跌落，这波疫情等于是再次打击，经营实在困难。

这名台商表示，现在情形比过往封控更糟，先前还可以“闭环生产”，现在连要这样做的条件都没有了，乐观地看，也许3个月内可以撑过去这波疫情；往坏处想，究竟要拖多久实在不知道，“后面可能还有好几波”。

他说，由于感染率实在太高了，以他所在公司来说，12月25日即提早放元旦连假，“一下这个阳，一下那个阳，反而会担心是不是办公环境导致人家生病”。

毫无准备

他认为，中国官方放宽防疫实在“太突然了”，医疗资源、公卫教育都没有做到位，“又选在病毒活跃的冬天放开”。

他还说，距离人民打第3剂疫苗也隔了1年多，疫苗保护力大降，却也没有事先规划在放开前赶紧要大家打疫苗，一切毫无准备，资源都花在核酸检测上。

提早放假

一名在苏州吴江某家制造业大厂的工作者说，公司员工几乎全都染疫了，厂方在12月中就让外地打工人返乡了，一般来说，会在12月底结算工资后才让人回去，不过阳性率高，加上订单减少，干脆提早放假了。

他说，这波疫情对于其所在公司经营影响不大，因为在全球经济景气欠佳情况下，订单早就被大砍，最坏的早已发生；虽然订单量减少，不过在染疫缺工的情况下，还是会鼓励员工“能上工就上工”。

不景气、疫情冲击等负面影响也反映在台商、台干提早回台过农历春节上。他说，很多台商、台干这几天都回台湾准备过年了，他们过往都会在小年夜或是在小年夜的前一天才返台。这也显示现有业务量不需要那么多人留守，不如提早放假回家去。

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