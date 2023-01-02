欧洲天然气价格跌至俄罗斯入侵乌克兰以来最低水平

俄罗斯/欧洲/天然气

由于西欧气温温和，欧洲天然气价格周一跌至俄罗斯入侵乌克兰以来的最低水平：天然气价格比8月份便宜近五倍；而俄罗斯2022年对前独联体以外国家的天然气出口量大减45.5%。俄罗斯天然气公司承认经历了“极为艰难”的一年。

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法新社报道，欧洲天然气参考价格周一达到73欧元左右，这是2022年2月21日以来的最低水平。这一天然气批发价格在一个月内下跌了近50%，并且自去年夏季达到的峰值大幅回落：2022年8月曾达到342欧元的峰值。

与此同时，天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司公布的数据显示，2022年俄罗斯对前苏联加盟共和国以外国家的天然气出口下降了45.5%。

俄罗斯天然气工业股份公司周一在一份声明中表示，对独联体（独立国家联合体）以外的国家的出口总量为1009亿立方米，而在2021年，这项数据为1851亿立方米。

欧洲过去是俄罗斯天然气工业股份公司的主要出口市场，但是由于俄罗斯入侵乌克兰受到制裁，这项供应大幅下降。

俄罗斯天然气工业股份公司首席执行长米勒表示，该公司去年一直在稳步增加对中国的供应。

俄罗斯天然气工业公司的天然气产量在全球占11%，且拥有全世界最大的天然气储量。然而，米勒在上周的一次会议上承认，俄罗斯天然气工业股份公司经历了“极为艰难”的一年。

米勒指出，西方国家针对俄罗斯总统普京决定出兵乌克兰而祭出的制裁，促使"能源市场出现全面性改变"。

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