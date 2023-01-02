欧盟将评估中国疫情协调应对措施 各国纷纷实施中国入境旅客检疫措施

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担任欧盟轮值主席国的瑞典周一宣称，欧盟27国卫生官员周三将举行会议，讨论欧盟范围内协调应对中国疫情爆发方案。随着中国感染病例激增，世卫多次要求中国政府分享疫情真实具体数据无果，美欧及亚洲越来越多的国家纷纷针对中国入境旅客实施新检疫措施。比利时决定对来自中国的航班进行污水检测。

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路透社报道，瑞典政府发言人周一表示：欧盟各国的卫生官员将在周三召开理事会危机管理机制会议，对中国目前的新冠疫情流行及蔓延情况进行评估，并商讨欧盟范围内针对从中国入境旅客的联合应对措施。

上周四，27国政府代表、欧洲卫生机构官员、欧盟委员会和世界卫生组织（WHO）的上百名代表举行视频会议，但没能针对中国疫情蔓延采取共同应对措施。

意大利呼吁欧盟采取意大利的做法，对来自中国的旅客进行检测。但其他成员国认为，除非大批旅客涌现导致新一波的传染，否则无需要这么做，但法国及西班牙随后跟进，对来自中国的旅客采取检测措施。

随着中国新冠病毒感染病例的激增，加上中国政府没有回应世界卫生组织多次要求分享疫情真实具体数据，美欧及亚洲越来越多的国家纷纷针对中国入境旅客实施新检疫措施。

自1月5日起，美国将要求所有来自中国的入境旅客提供搭机前2日内的阴性检测证明，或乘客在过去90天内已康复的证明。根据美国疾病管制暨预防中心说法，可接受的证明包括"PCR或远端医疗服务进行的家用抗原快筛"。相关规定也适用于来自香港及澳门的旅客。

欧盟国家中，法国已从元月一日开始，要求从中国入境法国的旅客出示搭机前48小时内进行的PCR阴性证明。意大利已对中国入境旅客实施新冠病毒强制筛检；西班牙卫生部也宣布，中国入境旅客须出示COVID-19采检结果阴性或疫苗完整接种证明。

比利时政府周一宣布，由于中国感染新冠病毒的人数激增，决定对来自中国的航班进行污水检测，以确定有无新的变种病毒。比利时卫生官员表示，措施是额外的监测，以验证比利时从中方收到的数据是否准确。比利时官员称，理解部分可能感染了新冠病毒的乘客，未必会在飞机上使用厕所，因此这项措施不是为了追踪人员，而是为了解在中国发生的事情。

根据英国1月5日起生效的规定，所有从中国前往英国的旅客必须在登机前提交阴性检测证明。英国政府表示，将对抵达的旅客进行"抽样检测"，以监测可能出现的新型变种病毒。

台湾方面，1月1日零时至1月31日，除维持现行不开放中国观光客来台政策，搭乘自中国北京、上海、成都及厦门等4个直航航线，及金马地区民众春节交通专案的来台旅客，入境时须在机场或港口配合进行PCR检测，并配合7天自主防疫及自我筛检。

以色列将针从中国入境人士进行病毒筛检，当局特别设立一个筛检中心，替自愿接受检测的旅客进行筛检。

澳大利亚和加拿大也要求来自中国（包括香港和澳门）的旅客入境前出示阴性检测证明，理由是北京方面"缺乏完整（疫情相关）资讯"。

亚洲也有多国对来自中国的旅客实施防疫限制措施。日本是最早针对来自中国旅客实施检疫规定的国家之一。当局要求中国入境旅客提交阴性检测证明。入境检测呈阳性的旅客将须在指定设施隔离7天；日本也将限制来自中国的航班。

韩国也采取措施，对来自中国的旅客进行病毒筛检。旅客须在登机前出示检测阴性证明，并须在入境后再次接受筛检。港澳旅客则不在此限。

印度政府要求来自中国、香港、日本、韩国、新加坡及泰国共6地游客，入境前需上传72小时内的PCR检测阴性证明。新规1月1日生效。

印尼目前尚未跟进美日韩等国，对中国入境旅客采取防疫相关措施，但印尼交通部周一透露，正与疫情小组讨论调整入境措施，其中包括与中国有关的条款。印尼交通部发言人阿迪塔（Adita Irawati）周一向媒体表示，"前仍在与疫情小组讨论，探讨调整措施，包括与中国有关的规定"

北非国家摩洛哥宣布将彻底禁止所有来自中国的旅客入境，不论国籍。摩洛哥外交部表示，上述禁令将于2023年1月3日生效，直至另行通知，"避免摩洛哥出现新一波感染及其他后果"

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