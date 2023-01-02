澳门去年赌收重挫逾半至422亿 创04年来新低 料明年才会转好

澳门/博彩收入

受中国封关以致客源减少影响，澳门主要税收来源的博彩收入大跌一半。根据澳门博彩监察协调局昨(1日)公布数据，当地去年的博彩收入为421.98亿澳门元(下同，折算约48.9亿欧元)，按年大跌51.4%，赌博收入略低於市场预期，但创十八年来新低。而中国下星期日「开关」虽对赌业有利好作用，但不少大行预测，今年的澳门赌收未必能达到政府预期的1300亿元，须到2024年才会转好，回复到疫前的七成半水平。

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澳门政府去年12月下旬放宽入境限制，令该月博彩的博彩收入按月上升一成六至34.8亿元，但根据博彩局数据，上述赌收仍较前年同期下跌五成六。事实上，除了2月，去年每个月的博彩收入均较前年同期下跌，跌幅由10.7%至95.3%不等。当中，7月博彩收入大跌九成半，应与澳门自6月18日起爆发新一轮疫情而要实施「相对静止管理」措施，暂停包括赌场在内的所有工商业和娱乐活动有关。

随着中国开关和澳门为期十年的新赌牌抵定，不少大行均认为这对赌业有正面作用，但对能否达到1300亿元的政府赌收目标则存疑。投行瑞银发表报告称，预期今年初起，澳门赌收将会录得大涨，全年可望较去年升六成四，但只能回复到2019年疫前的四成八，是极少数估算赌收可达标的大行；中信里昂则展望，今年全年赌收可达1090亿元，即可及2019年赌收的三成七。而世邦魏理仕(CBRE Securities)的报告更指出，共识是今年是过渡年，预期明年的赌收可回复2019年的七成半左右，达270亿美元（约2172.6亿澳门元）。

澳门经济财政司司长李伟农月前解释，1300亿的赌收预测是基於电子签证和中国内地旅游团的回归，以及新博彩牌照所要求的非博彩元素的承诺得出，当局预计，今年可望每天吸引4万名游客。不过，博财业界普遍认为，如此强劲的复苏期盼是过於乐观。

事实上，澳门政府自2020年疫情开始以来，已经连续三年维持1300亿的赌收预测水平，但均告失算。翻查资料，武汉肺炎疫情爆发前的2019年，澳门博彩收入虽已按年下跌3.4%，但仍高达2924.6亿元；到了2020年，博彩收入按年大跌近八成至604.4亿，政府的博彩税总收入亦缩减至298.1亿元，同比下跌七成四；2021年大升四成三至868.6亿元，政府相关税收只升了一成四至339.1亿；2022年更重挫至422亿元。

澳门科技大学管理与行政学院院长苏育洲月前预测，去年全年赌收约为530亿，即政府目标的四成一，实际须取决於游客和赌客重临澳门的情况。结果，去年实际赌收仍远低於这估算。事实上，市场一般预期，去年的赌收只介乎430亿至450亿元之间，但实际赌收仍不达标，创沙士(中国称非典型肺炎)後的2004年後新低，当年的赌收曾跌至413.78亿元低位。

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