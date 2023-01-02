莫斯科罕见承认乌军一次性炮击造成63名俄兵丧命

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯周一承认，63名俄罗斯士兵在乌军对乌东分离主义领土发动的一次袭击中丧生，这是俄军侵乌以来莫斯科承认的单次袭击中最严重的伤亡。乌克兰国防部则指至少400名俄罗斯士兵在这次袭击中丧生。

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俄军极少通报其兵员伤亡情形，据俄罗斯国防部这次表示，63名驻守顿涅茨克的俄罗斯军人在海马斯系统发射的 "四枚导弹 "爆炸中丧生，海马斯是美国向乌克兰军队提供的高机动性多管火箭系统。

俄罗斯国防部发言人并未通报乌军炮击的具体时间，只是表示，导弹击中了乌东分裂武装占领的顿涅茨克地区以东的俄军占领城市馬克耶夫卡（Makiivka）的一座"临时军事部署中心"。

乌克兰军队周一承认，它对乌克兰东部的马基耶夫卡进行了炮击，乌克兰总参谋部在脸书上称，"12月31日，在顿涅茨克州的马基耶夫卡，有多达10个单位的各种类型的敌人军事装备被摧毁或损坏"，并补充说正在评估俄罗斯的伤亡人数。

但是，自周日以来，许多俄罗斯消息人士一直在社交网络上谈论除夕夜的爆炸事件，他们说这次爆炸事件造成了几十到几百人死亡。乌克兰国防部官员则称俄方死亡士兵为四百多人。

据指爆炸地点是一座被俄罗斯军队征用的学校，根据几个俄罗斯和亲俄的消息来源，该学校在轰炸中被完全摧毁，据在Telegram上拥有超过100万用户的俄罗斯军事博客Rybar称，学校被毁时，约有600多名士兵在那里。他补充说，大约100名伤员被从废墟中拉了出来。

据路透社援引一位接近顿涅茨克州亲俄当局的消息人士称，被炸死的士兵是克里姆林宫最近动员的三十万新兵中的一部分。越来越直言不讳批评俄罗斯在乌克兰遭遇失败的前亲俄分离主义领导人伊戈尔-吉尔金(Igor Guirkine)在Telegram上说，在这次爆炸中，"有数百人死亡和受伤”。他批评俄军在这座没有很好保护的学校储藏弹药。

顿涅茨克分离主义当局内部的一个匿名消息来源周一对俄罗斯国家通讯社塔斯社表示，这次爆炸事件之所以能够发生，是因为刚刚抵达乌东的俄罗斯士兵 "广泛使用手机"，结果被乌克兰军队确定了他们所在的地理位置。

这次针对俄军的致命打击发生在俄罗斯对乌克兰城市加紧轰炸之际，俄罗斯在周六、周日和周一对乌克兰首都基辅和其他城市进行了轰炸，造成5人死亡，约50人受伤。

周一黎明时分，俄罗斯又一次轰炸导致基辅停电。基辅地区军事管理部门负责人奥列克西-库勒巴说："俄罗斯人发射了几波伊朗制造的Shahed无人机，"他补充说，这些打击是针对 "基本的基础设施"。

乌克兰防空部门声称已击落41架俄罗斯无人机和一枚导弹。

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