金融时报：美军代表团上月访台 商讨如何强化防御

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美国军事代表团上月低调访问台湾，评估台湾军力，并探讨扩大与美军合作对台湾军力的助益。此行目的也与台湾总统蔡英文上周宣布延长义务役互相呼应，即须加强台湾防御，以吓阻中国入侵。

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中央社援引英国金融时报（Financial Times）周一报导，一名美国驻亚洲官员表示："中国解放军不仅拥有的先进武器多得多，我们也发现，他们一心一意取得所有攻占台湾所需技能，因此台湾必须正视情况并迅速做好准备。"

过去20多年例，中国一直努力强化有助实现其野心的武装力量，使台湾军力处于危险劣势。据非营利冲突研究机构"斯德哥尔摩国际和平研究所"（Stockholm International Peace Research Institute）的资料，北京2021年的军事支出高达2700亿美元，是台北的21倍多。

随着解放军在台海行动的频率、范围和复杂程度上升，且北京不断祭出更激烈的言词，台湾总统蔡英文也较过去所有台湾总统投入更多努力和资源，以提升国防力量。

俄乌战争也是台湾军事改革的另一个催化剂。蔡英文上月30日宣布，自2024年起恢复1年期义务役，同时也会透过强化部队训练内容、提高役男薪资等作法，提升国军整体战力及全民防卫能量。10年前台湾政府将兵役削减至4个月。

然而，军事专家警告，这些措施可能远远无法应付实际所需。

知情人士透露，美国代表团也观察到类似问题，"他们发现，台军在战术层级熟练自如，但缺乏战略思维能力"。

消息人士认为，尽管已经晚了，但台北正走上正确道路。美国官员说，"蔡英文采取艰难而重大的行动，告诉民众需要改变，整个社会必须一起努力捍卫他们的家园。预期往后将会有进一步行动。"

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