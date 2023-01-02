香港亦拟要求中国旅客须先核酸检测

香港/防疫

中国政府已公布，将於下星期日(8日)「开关」，早着先鞭谈中港通关安排的香港，现时仍是「努力争取最早在1月8日实施首阶段通关」，初期会有人数上限，并会「建议」中港两地市民往返前均须事先持有核酸测试阴性结果，以免交叉感染。商界和专家均支持，专家金冬雁更建议，中国通关初期，来港者须为已接种三针疫苗者，至少观察一星期才考虑放宽。

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上述要求比海外旅官入境香港严格，因为港府自上星期四(12月29日)起，容许中国内地丶澳门及海外旅客乘飞机抵港前，只须持有24小时快速测试和48小时核酸检测阴性结果，便可来港，现时的中港通关建议则只容手持核酸检测阴性结果人士来港，较简单的快测不接受。

因应中国疫情资讯不透明和传染人数飈升，美丶法丶加等多国均要求中国入境者先进行核酸检测，连累作为中国特别行政区的香港和澳门入境者亦须接受同样要求，身兼中港「通关事务协调组」组长的政务司长陈国基昨(1日)在网志发文，表示为减低疫情交叉感染的风险，港府「建议」，香港市民到内地和内地旅客到香港，都必须事先接受核酸测试，确保阴性才可过关。

对於中港通关後往来两地人士须先持有核酸检测结果，香港中华厂商联合会会长史立德昨在工展会後表示接受，认为是合适做法，但期望两地统一对反映病毒量的CT值的要求。他又预计，通关可让商界恢复两至三成生意。

另外，香港大学生物医学学院教授金冬雁今早在电台节目表示，与中国通关不会令香港疫情风险大增，香港能够承受，因为疫情已风土化，而本土化的根据，是港大公共卫生学院每日替一万名巿民进行检测，结果推算，本地社区每日感染人数达15至20万，与内地来港人士相比，风险不会大增。

但他认同，往返中港人士持有核酸检测证明有好处，除了能堵截感染者外，港人从中国回港後确诊亦可追踪感染来源。他更建议，来港人士应完成接种三针疫苗，若只接种两剂科兴或国药疫苗，抗体并不足够。如果要考虑放宽，应观察一星期以上，以了解对公共医疗系统的压力。

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