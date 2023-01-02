香港狮山举灯牌 促释放政治犯

香港/政治

2019年反对修订逃犯条例运动至今有近三千人遭检控，逾1600人被判刑，有十多名市民在元旦日於香港标志的狮子山山顶竖立大型灯牌，排成"Free HK Political Prisoners"（即「释放香港政治犯」）的字样，声援在囚者。身兼前支联会常委的前屯门乡郊选区区议员张锦雄留言称，「释放政治犯乃社会复常的第一步！」获不少网民点赞。

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从网上片段可见，狮子山上有人举灯牌，山下亦有人在大厦顶部以镭射光照射到山上，片尾有打出「香港加油」字眼。未见有警员到场调查或阻止，有网民称，突袭成功。

片段在网民爆炸头的脸书有一千多人点赞丶279人转发，在回应的38人中，绝大部分人赞好和支持，祝愿他们平安，而张锦雄的留言有12人点赞，属最多人有同感的留言。而在网媒ReNews的脸书有四千多人点赞丶468人转发，82人留言。

根据警方数字，截至10月底，因反修例运动示威被捕人士有10279人，当中2899人遭检控，18岁以下者占一成八。另据保安局提文立法会的资料，截至8月底，2044人已经完成司法程序，当中1631人需要承担法律後果，刑罚包括判监丶社会服务令丶感化令及签保守行为等，这包括多名被指参与未经批准集会的民主派前立法会议员丶壹传媒创办人黎智英丶前香港众志秘书长黄之锋丶为台湾公视在港采访的独立编导邓卓儒等，但未包括民主派初选案的47人丶被指勾结外国势力罪的《苹果日报》高层和被指罪犯煽动的网媒《立场新闻》高层。

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