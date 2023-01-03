北京谴责强制检测来自中国的旅客 警告或祭“反制措施”

中国旅行限制

据法新社报道，北京周二（1月3日）谴责十几个国家对来自中国的旅客进行新冠病毒检测，并警告称可能采取“反制措施”作为回应。与此同时，中国官媒央视也发布评论指，近期针对中国的入境管制措施是“一次集体政治表演。”

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法新社援引中国外交部发言人毛宁说：“一些国家只针对中国游客实施入境限制。这是没有科学依据的，一些做法是不可接受的”，她并补充说中国可以采取“对等反制措施”。

对于世界多国再次对中国建立入境管制屏障，中国官媒央视今天也藉由「国际锐评」发布评论，称“以美国为代表的那些嚷嚷着要中国放开的国家，现在又开始搞事情了。” 这篇评论还形容近期针对中国的入境管制措施是“一次集体政治表演，又一次想把疫情的锅甩给中国，以遏制和孤立中国”。

自 2020 年以来，中国基本上对外国人关闭了边境，并已近三年未签发旅游签证，并在抵达时实施强制性检疫。

这一隔离措施将于1月8日解除，但仍需在抵达中国境内前进行不超过48小时的筛查。 此举恰逢中国人在经历了三年的严格封控后，有望逐步恢复出国旅行。

以预防原则的名义，由于新冠病例激增，美日法意等十几个国家决定要求来自中国的旅客出示 PCR 检测阴性证明。

周二，法国总理伊丽莎白·博恩重申，为保护国人，法国要求来自中国的旅客进行新冠病毒检测，“发挥了自己的作用”。

至于摩洛哥，则干脆禁止所有来自中国的旅客进入其领土，“无论其国籍如何”。

中国经港澳转机抵台 须持检验报告

另据中央社报道，台湾今天宣布，1月6日起自中国启程经香港、澳门转机抵台旅客，须持有启程地搭机前检验报告，但针对上述对象，暂无须比照中国直航落地唾液筛检。

经调查，从中国返回台湾旅客，约有2成自香港、澳门转机，自1月6日至31日，中国启程经香港、澳门转机抵台旅客，加强检疫方案，须持有启程地搭机前48小时内PCR检验报告，或24小时内抗原快筛检验报告。

香港及澳门政府已针对自中国入境旅客采取相关防疫规范，香港政府规定，自中国入境旅客须持搭机前48小时内PCR检验报告或24小时内抗原快筛检验报告；自中国启程转机旅客则配合航班目的地国家防疫规定。澳门政府规定，自中国入境旅客须持搭机前72小时内PCR检验报告。

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