德国政府反对对中国来的旅客进行新冠检测受到争议

中国-新冠病毒

2022年12月31日，在中国四川省遂宁市的遂宁市中心医院，重症监护室的医务人员在转移一名冠状病毒疾病患者。

如何应对来自中国的旅客，给德国和欧盟带来挑战。虽然德国卫生部长继续不打算对来自中国的旅客进行核酸检测，但他的政策受到争议。

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据北德广播电台报道，欧盟成员国将于周三就如何应对中国的新冠疫情进行协商。德国红绿黄政府反对对来自中国的旅客进行新冠病毒检测。但法国要求在欧盟境内对所有中国旅客进行病毒检测。

据柏林《每日镜报》报道，德国医生联合会建议，对每一位从中国入境欧洲的旅客进行新冠病毒检测。感染者应接受隔离。德国医生联合会主席尼森在接受冯克媒体集团采访时表示：“象目前在中国出现的疫情大爆发的情况下，人们要考虑到，病毒会发生变异。所以应该做好应对准备。”“现在，我们需要一份欧洲一体化的防护方案，每一个从中国出境的旅客在进入欧洲时，都应该接受快筛检测。”

德国卫生部长劳特巴赫上周五表示，目前“尚无必要”加强对德国入境的限制规定。只需在机场进行“变体监测”。

但德国左翼党对此提出批评，要求所有从中国飞往德国机场的旅客均出具核酸检测阴性证明。

但德国三执政党的众多专业政治家普遍认为，在当前情况下，没有必要进行强制检测。

尽管目前的状况不稳定，但布鲁塞尔能否让27个欧盟成员国统一起来应对中国，尚难确定。迄今为止，在新冠大流行期间，统一入境规定的努力曾多次失败。媒体预计，布鲁塞尔周三不会做出任何决定。

联盟党议会党团卫生政策发言人索格尔对欧盟可能无法达成统一感到遗憾。他说：“从长远看来，我们将无法将自己与国外或病毒隔离开来。这是我们在新冠大流行开始时得到的教训。因此，单国行动不会有效。只能欧盟统一行动才能凑效。”

他赞成劳特巴赫进行变体体检测的建议。这样，一旦发现新变体，可以迅速做出反应

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