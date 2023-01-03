欧盟提出给中国免费送疫苗 中国网友怎么看

中国-新冠病毒

图为辉瑞 (Pfizer)和莫德纳(Moderna )信使疫苗(mRNA)的小瓶。

欧盟要给中国免费提供西方国家普遍使用的公认能有效应对新冠病毒及变种的信使疫苗(mRNA)，中国的反应，说得好听一点是“婉拒”。

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凤凰网这样标题：『中方是否接受欧盟提供的疫苗？外交部：国产的够用』，斩钉截铁! 虽然中国外交部发言人毛宁的回答稍稍书面化了一点，那意思是很清楚的，中国的国产疫苗很充足。

路透社记者1月3日在中国外交部例会上问：欧盟提出向中国提供信使疫苗遏制疫情，中方是否接受？外交部发言人毛宁称：“中国疫苗接种率不断提高，救治能力不断增强…总体供应充足。”“能够满足‘应接尽接’需要”，可以说，中国媒体将外交部发言人的回答简括为“国产的够用”是准确而且传神的。

在这篇报道中国外交部发言人对欧盟免费赠送疫苗的建议的消息下面，中国网友的反应也是相当热烈。

网民的反应，就是各式各样，有与官方同调的，比如：我们的疫苗足够用，我们的疫苗效力很高很高，不需要外国的。

浙江网友落月飞花风吹雪称：“欧盟明知中国自己的疫苗充足够用，故意提出帮助中国，企图站在道义的制高点上两难中国，用心不良。”

“西方想使坏，我早就看出来了 !”

这些反应应是诛心之论，欧盟希望向中国赠送全球公认的高效疫苗，要不要在中国，不存在占领制高点的问题，至于所谓欧盟明知中国疫苗充足的说法，西方国家舆论普遍的看法是，中国的疫苗效力弱，而且完整接种不足，尤其对老年人群的完整接种不够。

更有一种则是怀疑欧盟是“黄鼠狼给鸡拜年，不安好心”，乘着中国疫情海啸，提出疫苗增援，“让中国丢脸”。

不过这一类负面的反应，许多几近于同一格式，像机器人发出来的一样，留下一种好像有人在操纵的感觉。

抱着务实、宽容、比较科学的态度的反应也不少，这一类网友对当局一口拒绝很不以为然。江苏网友练霓裳问：“能否给老百姓一个自己选择的权利？” 四川网友周大哥：“给人民一个科学的选择。”

广东网友暮云楼上初见雁：“希望客观公正评价各种疫苗的效果，争取抗疫的最优方案。”

北京网友WA564321：“为何不用效果明显好的疫苗呢？为何不听听民众的声音？”

另一位北京网友凤凰二手玫瑰：“专家说话混种疫苗最好，所以还是希望有多种疫苗可选，不管是哪国的疫苗，只要经过检验合格的，都可以使用。”

一位叫莎pink的江西网友也很敌视欧盟的姿态：“西方真正好的东西会想方设法阻止中国获得，参考芯片！西方真正有害的东西会想方设法输出给中国，参考鸦片！”

另一位北京网友Iqzmn1反驳他：“你这是迫害妄想症 !”

还有一位提醒他：“你大概不知道上世纪8、90年代，中国和整个西方世界有段蜜月期吧？确实没卡脖子，还收了不少好东西。”

其实，香港大学医学院教授金冬雁1月2日接受凤凰网采访时也表示，呼吁中国政府“尽快批准mRNA疫苗及针对奥米克戎的新一代疫苗，将人类科学智慧的结晶转化为保护生命保护健康的实际武器”。

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