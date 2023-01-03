欧盟绝大多数国家赞成对来自中国的旅客进行检疫

中国-新冠病毒

在意大利要求对所有来自中国的航空旅客强制进行冠状病毒检测后，医务人员在设置在罗马菲乌米奇诺的莱昂纳多-达芬奇国际机场的COVID-19检测区等待来自中国广州的国航航班的乘客。

欧盟周二开会商榷有关中国“疫情海啸”对策，欧盟委员会发言人表示，成员国“压倒性多数”赞同对来自中国的旅客离开中国前采取系统性新冠病毒检测措施。

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上述措施是欧盟卫生安全委员会建议的一部分，旨在为协调欧盟所有成员国统一应对中国疫情爆炸性增长的严峻形势做准备。

这一专家委员会的建议将在周三的“欧洲危机局势政策反应机制”会议上讨论，然后将讨论结果提交成员国批准。

欧盟卫生专家周二还讨论了委员会提出的其他措施，包括让来自中国的乘客戴口罩，监测飞机废水，以及在抵达机场增加测试，包括基因组测序，以确定可能的新变体等等。

发言人表示："这些措施应该针对最合适的航班和机场，并以协调的方式在整个欧盟实施，以确保其有效性"。

中国当局周二谴责包括欧美日本在内的十几个国家对中国游客实施强制性新冠检测措施，并表示会采取反制措施报复。

由于对中国疫情数据不透明以及担心产生新的病毒变异，在欧盟尚未作出统一决定前，意大利和西班牙决定对来自中国的旅客实施落地强制性检测，而法国则要求，从星期四开始，来自中国的旅客出发前必须提供48小时阴性检测证明。

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