美国务院发言人：对中国旅客检测“基于科学” 法国总理称"保护国民是政府职责"

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欧美及亚洲多国对来自中国的旅客进行新冠病毒检测引起中国不满，北京并警告可能采取反制措施。法国总理伊丽莎白·博尔纳对此表示，"保护法国国民是政府的职责"，"我们将继续这样做"。美国国务院发言人周二也表示，美国要求对来自中国的旅客进行抗原检测“完全基于科学”。法新社北京专稿称：中国目前正面临有史以来最严重的疫情。

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法新社报道，针对欧美及亚洲十多个国家对自中国旅客进行新冠病毒检测等防疫措施，中国外交部表示，"部分国家采取只针对中国的入境限制措施缺乏科学依据"，中国并称"坚决反对试图操弄疫情防控措施达到政治目的的做法"，中国并威胁"将采取相应措施"。

法国总理伊丽莎白·博尔纳周二接受法国新闻台( Franceinfo)采访被问及此时表示："我们认为，透过要求检测(这一方式）保护法国国民，是政府的职责。"博尔纳强调："与此同时，我们遵守世界卫生组织（WHO）的规范。我们将会继续这样做。"

法国规定，从1月1日开始，所有从中国入境法国的旅客都必须配戴口罩，并准备在抵达时接受随机检测。自5日起，来自中国的所有旅客都必须出示起飞前48小时内进行的PCR或抗原检测阴性证明。

博尔纳表示，"我们的目标就是追踪病毒的演化，这就是我们自2日以来一直在做的事情，所有科学家都同意这一点。"

而美国国务院发言人周二也表示，美国要求对来自中国的旅客进行抗原检测“完全基于科学”。国务院发言人普莱斯周二向媒体表示，“采取这一措施完全基于科学的方法”。

法新社北京专稿随后报道，中国目前正面临有史以来最严重的疫情。特别是在上海， 上海一家主要医院的一位高级负责人周二估计，上海最近几周可能已有三分之二的居民感染了新冠病毒。

上海瑞金医院副院长陈尔珍(音译）表示，“目前，上海的疫情四处蔓延，可能70%人口被感染，感染人数比上次2022年春季爆发时多了20到30倍”。

陈医生也是上海 Covid 专家委员会的成员，他说他所在的医院每天接诊 1,600 人次，是解除限制措施前的两倍，其中80%是 感染新冠病毒患者。他说“每天有100多辆救护车到达医院”，而紧急入院的患者中有一半年龄在65岁以上，他们更容易受到病毒侵害。

法新社记者走访上海两家医院，看到急诊病房人满为患，大都是老人的病患躺在公共空间的担架床上。许多人裹着毛毯、大衣、戴着毛线帽，身上接着静脉点滴、心电图机或氧气瓶的插管，可以看得出来呼吸困难。

法新社记者造访一家医院时，看到1名妇女和1名年纪较大的男人争抢打点滴。妇女说："我先来的。"老人表示："我也是来打针的。"

法新社称，奥密克戎变种病毒正以惊人的速度在中国传播。在北京、天津、重庆和广州等其他主要城市，卫生部门认为传播感染峰值已经过去。

法新社称，随着农历新年临近，成千上万中国人开始返乡过年，预计大城市的这一波新冠浪潮将很快席卷中国农村地区，而在那里医疗服务更少。

国家卫健委官员焦亚辉周一在接受中央电视台采访时承认，预计在农村爆发的疫情构成了“巨大挑战”。

中国3年来实施的强硬清零防疫限制措施逆转后让全国都松了口气，但也造成疫情大爆发，让中国不完善的医疗系统以及负荷过重的殡仪馆、火葬场难以承受。

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