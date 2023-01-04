世卫怯声批评中国 所报告信息根本不反映爆炸性疫情

中国/世卫组织/新冠病毒

世界卫生组织（WHO）今天批评中国对归因于新冠病毒的死亡的 "非常狭窄 "的新定义，称这些死亡统计数据与中国的疫情复燃实情不相符合。

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世卫组织今天表示，中国给予的数据并不反映中国新冠疫情的复燃情况。世卫组织卫生应急管理负责人迈克尔-瑞恩博士在今天的新闻发布会上说：“我们认为，中国目前公布的数字在入院人数、重症监护入院人数，特别是在死亡人数方面没有充分反映出新冠疫情的真正影响。”

中国在12月初突然放弃"清零"政策之后，中国目前正面临有史以来最严重的新冠病毒疫情。

据法新社说，尽管出现了这一前所未有的感染浪潮，但在计算病例的方法出现有争议的变化后，中国报告的与新冠病毒有关的死亡人数非常少。

从现在开始，只有直接死于与新冠病毒有关的呼吸衰竭的人才被计入死亡统计。

据该报道称，这一方法上的变化意味着大量的死亡将不再被算作是由于新冠病毒造成的。

瑞恩博士坚持认为，"我们认为这个定义过于狭窄"。

上周，世卫组织与中国官员会面，讨论病例和住院人数的激增。

据世卫组织总干事谭德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus称，"我们会继续要求中国提供更及时、定期和可靠的住院和死亡数据，以及更完整和实时的病毒测序。" 谭德塞说，这些数据对世卫组织和世界都是有用的，我们将鼓励所有国家分享这些数据。据谭德塞指出：“这些数据对于世卫组织对当前形势进行定期、快速和有力的风险评估，并相应地调整世卫组织建议和指导，仍然至关重要。”

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