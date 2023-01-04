世卫组织报告与中国开会后新消息：称中国新冠病毒没发现新变种

中国/新冠病毒

世界卫生组织周三公布的数据显示，中国未发现新的冠状病毒变种，这缓解了人们对自北京突然撤销清零政策以来疫情在中国迅速蔓延的担忧。中国官方报告的Omicron病毒取样，谱系 BA.5.2 和 BF.7 占主导地位。世卫组织总干事谭德塞罕见忧心忡忡说对中国民众生命抱有担忧。

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据路透社今天报道称，联合国属下的世界卫生组织机构4日发布了中国疾病预防控制中心 (CDC) 提供的数据，此前一天，世卫组织官员会见了中国科学家，全球对中国报告的疫情爆发的准确性感到不安，这场新爆疫情已导致中国医院人满为患，一些殡仪馆不堪重负。

中国共产党的官方报纸《人民日报》试图鼓舞忧心忡忡的公民，宣称要对新冠病毒的斗争取得“最终胜利”。该报还反驳了对中国严格清零政策的批评，中国的清零政策在去年曾引发了罕见的抗议活动。

与此同时，随着越来越多的国家采取措施，例如对来自中国的入境者进行离境前新冠病毒检测等措施，国外的卫生官员一直在努力确定疫情的规模以及如何阻止其蔓延。但北京方面对此表示批评。

欧盟卫生官员4日下午举行会议，讨论协调一致的应对措施。

据世卫组织总干事谭德塞在一次简报会上表示，该联合国机构正在继续从中国寻求更快速和定期的住院和死亡数据，谭德塞说他担心中国公民的生命。

北京上个月突然取消了对新冠疫情的超严格限制措施，使新冠病毒在中国 14 亿人身上扩散蔓延，自三年前该病毒在中国武汉市出现以来，中国人被认为几乎没有免疫力。

根据世界卫生组织报告的数据，中国疾病预防控制中心的分析显示，在当地获得的感染取样，Omicron 谱系 BA.5.2 和 BF.7 占主导地位。

Omicron 是基于最近基因组测序的主要变异体。

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