世卫组织称中国数据未反映疫情真实情况

世卫担忧中国疫情

世界卫生组织突发卫生事件规划执行主任迈克尔·瑞安（Michael Ryan） 博士在新闻发布会上表示：认为实际死亡人数与官方数字有很大出入。他表示：中国对新冠病毒死亡病例定义“非常狭隘”，称数据不符合疫情蔓延实情，并重申支持对来自中国的旅客进行新冠病毒检测。

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继 12 月初突然放弃所谓的“清零”政策之后，中国正面临有史以来最严重的疫情。 但在对病例统计方式进行有争议的改变后，该国报告的与 新冠相关的死亡人数很少。中国官方表示：“由于新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭导致的死亡，那么归类为是新冠病毒感染导致的死亡，以其他疾病、基础病，譬如心脑血管疾病、譬如心梗等这些疾病导致的死亡就不把它归类为新冠导致的死亡。”瑞安博士坚持说：“我们认为这个定义太狭窄了”。

上周，世界卫生组织会见了中国官员，讨论了感染和住院病例数量的激增。世卫组织总干事谭德塞在周三的新闻发布会上说：“我们继续呼吁中国提供更快、定期和可靠的住院和死亡数据，以及更完整和实时的病毒测序。”

谭德塞表示： “这些数据对世卫组织和全世界都有用，我们鼓励所有国家分享它。这些数据对于世卫组织对当前情况进行定期、及时和有力的风险评估并相应地调整其建议和指南仍然至关重要。”

他强调，世卫组织“关注”中国的情况，并重申接种疫苗的重要性。世卫组织再次支持一些国家最近要求对来自中国的旅客采取筛查措施。

谭德塞表示说：“正如我上周所说，由于中国的交通流量如此之高，而且缺乏全面的数据，一些国家正在采取他们认为会保护本国公民的措施是可以理解的。”

在他身边，世卫组织流行病和大流行病准备和预防司负责人西尔维·布里安德博士强调，“检测并不意味着我们限制旅行”。 “无论如何，当你处于大流行阶段时，建议留在家里，”她说，并解释说最好的办法是“一开始就进行测试”。

她解释说，这些测试通常旨在“减少不确定性，因为我们没有太多关于中国情况的信息”，但它们也旨在有可能在人口稠密的国家检测到可能出现的新变种。她继续说，因为“在强烈传播的情况下病毒可能会进化”，就像目前在中国的情况一样，出现新变种的风险可能更大。

在世界其他地方，这种病毒也让世卫组织感到担忧。

世界卫生组织新冠疫情应对技术主管玛丽亚·范·科霍夫（MariaVanKerkhove） 博士说 “你知道，上个月我们向世卫组织报告了超过 1300 万例病例，我们知道这是一个低估了的数据，因为监测已经下降，我们已经过了假期。但更令人担忧的是，我们的病例增加了 15%上个月的死亡人数，”。

世卫组织正在特别监测奥秘克戎 Omicron 的一个亚变体 XBB.1.5。 迄今为止，它已在 29 个国家（包括欧洲和美国）检测到，“它是迄今为止检测到的最具传播性的亚变体”。

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