中国人蜂拥来美，美国华人深表担忧

美国

中国当局宣布从23年1月8日开始全面开放国际旅行，美中两地机票一夜之间涨起来，来美中国人暴增。面对中国来美人潮，许多美国华人担心，中国在无准备情况下取消清零政策，导致疫情哀鸿遍野，不排除将变异病毒带来美国，让2020年春节期间的悲剧重演，而美国的华人聚居区将首当其冲受害。

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据美国中文《世界日报》报道：不少华人表示，美国各地华人聚居地区，是来美中国人的主要落脚点，比如洛杉矶、纽约、旧金山等。中国访客入境之后走亲访友，聚餐吃饭，病毒传播的可能性可想而知。更可怕的是，如果带来的病毒产生变异，即便是打过美国疫苗的民众，是否能安全抵挡，完全是未知数。

洛杉矶一位华人表示，中国12月7日在没有采取任何措施下解封，是对全中国人民的不负责任；现在定1月8日开放国际旅游，这是对全世界的再一次不负责任。

不过也有美国华人对中国民众在疫情期间清零政策下的处境表示同情，相信此次开放至少为中国来美人士提供正常人的生活状态，从人道主义角度，应该表示欢迎。

洛杉矶一位华人作家表示，她的友人前些时候回到上海，待了三个月陪伴老妈，门都不敢出，没想到国内取消防疫管控，她和家人马上中招。上周，这位朋友和家人“阳着坐飞机回到洛杉矶”，飞机上的空姐也是咳咳咳的，许多人都带着病毒返回美国。

近日华人社群媒体朋友圈有人发帖，称一位友人的邻居，日前从中国来美。在中国上飞机的时候，绝大部分乘客都染疫，检测呈阳性，但是机场工作人员给的检测结果都是阴性。这种情况，现在多有发生，所以大家要特备注意防护。

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