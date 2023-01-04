中国向美国秀肌肉 高调关岛演练与空中拦截

中国/美国

最近几周，中国军方展示了日益增强的挑战美国亚太军事存在的能力，以华盛顿所说的危险方式拦截一架美国侦察机，并向关岛方向派出一艘航空母舰。

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据华尔街日报报道，美国军方上周四表示，一架中国战机12月21日在南中国海的国际空域拦截一架美国空军RC-135飞机并做出危险动作。美国印太司令部说，中国海军飞行员驾驶的一架歼-11战斗机飞到这架RC-135前方，距后者机头不到20英尺，迫使该侦察机“采取规避动作，以避免相撞”。

日本防卫省上周三表示，发现以辽宁号航母为核心的中国舰群过去一周左右在西太平洋水域活动，距关岛相对较近；美国在关岛有相当规模的海军和空军部队。日本防卫省没有给出精确坐标，但有一张标明大概位置的地图，表明辽宁号及其护卫队于12月23日至25日在距离关岛500英里范围内航行。

中共旗下民族主义色彩浓重的《环球时报》发表英文报道称，上述海军演习标志着辽宁舰战斗群首次接近关岛。该报道称，辽宁舰战斗群的这一动作表明中国有能力抵御美国可能对台湾进行的军事干预。台湾是一个民主自治岛屿，北京方面宣称拥有台湾主权。

美国印太司令部表示，印太地区的美军将继续在国际法允许的海上和国际空域飞行、航行和作业，并注意所有船只和飞机的安全。美国军方此前有时会报告在其看来与中国人民解放军的“不安全相遇”，往往发生在南中国海和东中国海(East China Seas, 中国称东海)，中国政府在这两个海域的主权主张与一些亚洲邻国政府的主权主张有重叠。

据华尔街日报称，2001年，一次这样的相遇造成了人员伤亡，当时一架中国喷气式战机在南中国海上空与一架美国侦察机相撞。该事件导致中国飞行员死亡，而美国侦察机在海南紧急降落，引发了一场外交危机。美中两国已在试图降低发生意外冲突的风险，双方在2014年签署了一份关于两国军队空中和海上相遇安全指南的谅解备忘录，但随着这两个超级大国之间的紧张关系加剧，沟通渠道已经缩小。

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