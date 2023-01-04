中国或选择性救助房地产商 碧桂园在榜 恒大未知

中国/房地产

中国银行称正在敦促中国的金融机构向被视为 "健康 "但因融资规则收紧和新冠病毒疫情大流行以来陷入困境的房地产集团提供 "担保"。中国官方没有发布关于救助房地产商的细节以及房地产商名单。

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据法新社今天报道称，中国央行称要支持 "健康 "的房地产开发商。而房地产是中国经济的一个关键领域，房地产与建筑业一起占据中国GDP的约四分之一比份。房地产解决庞大低技能工人劳动人口就业。

然而，中国房地产大量的银行贷款导致众多开发商高负债率，中国已从2020年开始打击高负债率。此后，房地产获得的信贷大幅缩水，而在经济放缓和新冠病毒疫情的不确定性中，中国对房地产的需求也急剧下降。许多开发商现在正在为生存而挣扎。

在中国南部广州等几个重量级房地产企业总部所在的城市，央行分行周二表示正在 "积极引导辖内金融机构 "支持房地产行业。而中央银行地方分行表示，几家银行已经对被认为是 "健康 "的房地产集团提供了偿还海外贷款的 "担保"。

法新社说，按销售额计算，中国最大的开发商碧桂园是新的银行救助受益者之一。这家以财务强劲著称的房地产集团在8月份曾宣布业绩称半年度利润下降96%。据央行表示，碧桂园已获得价值19.5亿元人民币（2.67亿欧元）的担保。央行的声明没有提及中国负债累累的前第一大房地产公司恒大。恒大集团被2021年估计约为3000亿美元的债务所扼杀。恒大据信正在为重组进行谈判。恒大的老板许家印在法新社看到的一封发给员工的邮件中说，他将能够在今年还清公司结欠的债务。

中国在11月公布了促进房地产的措施，包括信贷支持。这些优先事项在上个月关于2023年中国经济指导方针的一次重要会议上再次被确定。

该报道称，自20世纪90年代末市场自由化以来，中国房地产行业出现繁荣。

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