中国昨告染疫死5人 人民日报号召争取抗疫最终胜利

新冠病毒/中国

全球卫生官员试图确定中国肆虐的新冠病毒疫情再爆发的事实以及如何防止进一步传播，与此同时中国共产党的喉舌报纸人民日报周三呼吁人民争取对新冠病毒取得“最终胜利”。

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据路透社今天报道称，尽管疫情引发全球警报，中国继续保证会对新冠病毒防疫取得“最终胜利”。

中国上个月取消了严格的病毒遏制措施，导致 14 亿人口陈现在病毒感染的危险下，自三年前该病毒在中部城市武汉出现以来，中国人口几乎没有天然免疫力，未受到保护。

中国许多殡仪馆和医院表示不堪重负，国际卫生专家预测今年中国至少有 100 万人染疫死亡，但自清零政策大转弯以来，中国每天报告的死亡人数为 5 人或更少。

66 岁的北京居民在谈到官方死亡人数时说，“这太荒谬了，”他报告说，“我的四个近亲都死了。那只是一个家庭的死者。我希望政府能够对人民和世界其他地方诚实地说明这里真正发生的事情。”

中国否认国际上对中国官方统计数据有怀疑，认为这是出于政治动机，企图抹黑中国抗击病毒取得的成就。

中共官方报纸《人民日报》在一篇社论中表示，“中国和中国人民一定会赢得抗击疫情的最终胜利”，该报驳斥了对中国三年隔离、封锁和检测的批评，这些措施在去年晚些时候引发了历史性抗议活动。

但取消限制后，北京对一些国家坚持要求来自中国的游客在出发前进行新冠检测的决定进行反击，称这些规定不合理且缺乏科学依据。

日本是最新一个要求中国游客登机前做新冠检测的国家，加入美国、澳大利亚和其他国家的行列。欧盟卫生官员定于4日举行会议，讨论对中国旅行的协调应对措施。

自新冠病毒疫情大流行开始以来基本上与世界隔绝的中国将从 1 月 8 日起停止要求入境旅客隔离。但仍将要求抵达的旅客在开始旅程之前接受检测。

据路透社说，由于担心中国关于疫情传播和演变数据的缺乏准确性，世界卫生组织官员周二会见了中国科学家。该联合国机构已邀请科中国学家提供有关病毒测序、住院、死亡和疫苗接种的详细数据。

世卫组织发言人说，稍后可能会在4日的简报会上发布有关与中国方面会谈的信息。

上个月，路透社报道称，自北京政策转变以来，世卫组织尚未收到来自中国的新冠病毒疫情染疫住院数据，这促使一些卫生专家质疑中国是否可能隐瞒了疫情的严重程度。

中国周二报告了 5 例新的新冠病毒死亡病例，使官方死亡人数达到 5,258 人。如果以全球标准衡量，中国的死亡人数数据非常低。

但总部位于英国的健康数据公司 Airfinity 表示，中国每天可能有大约 9,000 人死于新冠病毒。

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