中国疫情下谣言多 民众恐慌抢囤止泻药纸尿布

中国/新冠病毒

中国放宽防疫管制后疫情大爆发，导致民众疯抢常备的退烧与止泻药，如今买药难还没结束，又因网传染疫将造成排便失禁使得纸尿布一片难求，甚至买不到血氧仪而开始抢购智慧型手表。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，现在奥米克容的变种正在中国非常迅速地传播。中国目前正面临最严重的病例爆发。特别是在上海，该市一家主要医院的一名高级官员周二说，三分之二的居民可能在最近几周内被染疫。中国的经济首都上海，这个拥有2500万人口的城市，从4月起被严格封锁了两个月。现在许多人再回到检疫中心检测。

在中国其他主要城市，如北京、天津（北部）、重庆（西南部）和广州（南部），卫生当局认为高峰期已经过去。

陈医生也是上海新冠病毒专家委员会的成员，他说他的医院每天接收1,600名急诊病人，这是是限制取消前的两倍，其中80%是新冠病毒病人。

在上海的同仁医院，法新社记者周二看到病人在大楼外接受紧急治疗，大楼挤满了涌入的病人。走廊里有几十个躺在床上输液的老年患者。有些人戴着氧气面罩。

随着数百万人从1月21日起返回家乡省份庆祝农历新年，预计大城市中的 "新冠病毒 "浪潮将很快蔓延到卫生服务保障较少的中国农村。

周一，中国国家卫生委员会（NHC）官员在接受中国国家电视台CCTV采访时承认，中国农村的预期爆发带来"巨大挑战"。

据中央社今天报道称，人民日报今天引述上海中医药大学急危重症研究所所长方邦江教授说，临床上一般的病毒性感冒也会导致恶心、呕吐、腹泻等胃肠型感冒症状，所以染疫腹泻是正常病理反应，不要惊慌更不必杞人忧天。

不过网传上海3日已出现亚变异株XBB1.5病例，并说感染之后会无意识腹泻，呼吁大家囤积纸尿裤，于是纸尿裤又成了中国民众囤积的新目标。在此之前，同样也是社群媒体流传一张截图，当中指称因Omicron变种病毒株易导致腹泻，民众抢完退烧药后改抢止泻药“蒙脱石散”，若干贩售成药的电商平台已显示没货。

但是中国国家卫生健康委医政司司长焦雅辉近日接受央视新闻节目“面对面”专访表示，供药难原因很多，而很重要的原因却是民众抢囤，并说“老百姓首先囤药，这是一个很重要的原因”。

据中央社引述中国新闻周刊，又因吸气时血氧饱和度低于93%是判定染疫重症的指标之一，不少电商平台贩售的血氧仪陷入缺货状态，原本人民币数十元的血氧仪飙涨至千元。于是具备血氧监测功能的智慧型手表、手环等产品备受关注而销量骤增。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅