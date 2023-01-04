北约前秘书长呼吁民主国家在台湾问题上团结

北约/台湾

北约前秘书长拉斯穆森访问台湾，今天与台湾总统蔡英文举行会见。拉斯穆森敦促民主国家在台湾议题上团结起来。

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据法新社今天自台北报道称，前北约负责人拉斯穆森今天在访问台湾时警告说，民主国家必须团结起来，以抵制 "专制国家崛起"。拉斯穆森说必须允许由台湾决定自己的未来。

丹麦前首相和北约前秘书长安诺斯-福格-拉斯穆森今天在台湾与台湾总统蔡英文会晤，他说，"我们必须加强抵制专制国家崛起。他说，民主国家结成联盟在这方面至关重要，因为台湾不断受到来自中国的入侵威胁。

法新社说，北京认为台湾是中国领土的一部分，有朝一日会被收回，必要时可通过武力收回。自俄罗斯入侵乌克兰以来，这种担忧更加强烈，这也引起了全世界的关注。

据拉斯穆森说，台湾有 "在自由与和平中存在的权利"，并有权决定自己的未来。

据该报道，中国国家主席习近平表示，台湾的 "统一 "问题不能留给后人解决。北京和台北之间的关系已经陷入紧张，在2022年随着中国在台湾周围加强军事演习而更急剧恶化。其中最重要的一次是为了报复美国众议院前议长南希-佩洛西对台湾的访问而进行的。

中国反对其他国家和台湾之间的任何官方交流。中国对西方政治家访问台湾作出了越来越愤怒的反应。

自2020年以来，蔡英文已三次被邀请在拉斯穆森基金会组织的年度民主国家峰会上发言，该峰会在2021年受到北京的制裁。

据法新社，在周日的传统新年讲话中，蔡英文说，中国在台湾周围的军事活动对维持双方关系 "没有帮助"。

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