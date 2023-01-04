对中国旅客新冠检测：美国称科学 中国则批不科学

中国/新冠病毒

针对世界多国推出政策，对即将蜂拥而至的中国游客进行新冠病毒检测，中国官方对这些政策提出批评，称不科学。中国警告将采取对等报复。

广告 继续浏览后续

据法新社今天自北京报道称，北京昨天谴责了十几个国家对来自中国的旅行者进行新冠病毒检测。据中国外交部发言人毛宁称，一些国家只对来自中国的旅行者实施入境检测限制措施。这没有科学依据，这些做法不可接受。毛宁警告，中国可以根据对等原则采取反制措施。

而绝大多数欧盟成员国则支持这一对中国旅客检测措施。据欧盟委员会发言人称，在建议中，一个由27个成员国组成的欧盟卫生专家委员会（卫生安全委员会）周二在布鲁塞尔主张对来自中国的旅行者进行检测，并"以压倒性多数"支持这一措施。欧盟机构还讨论了监测飞机废水以及在抵达机场增加测试，包括基因组测序，以确定可能的新冠病毒新变体。

据一位发言人说，"这些措施应该针对相关航班和机场，并以协调的方式在整个欧盟实施，以确保防疫有效性。"

奥地利周二宣布，决定对来自中国的飞机的废水进行检测。

在美国，一位美国外交发言人说，美国要求来自中国的旅行者在美国边境进行新冠病毒检测是 "完全基于科学 "和 "公共健康关切"。

据澳大利亚经济部长说："这是我们对世界上透明度感到担忧的一个地方。"他要求从周四开始实施类似检测措施。该部长没有确指说中国的透明度让人担忧。当被问及这些限制是否有政治动机时，该部长说他不这样认为。

法新社说，中国12月7日出人意料地取消卫生清零政策，此举导致大量病人涌入医院，新冠病毒染疫死者增加火葬场压力。

放弃清零近一个月后，中国决定开放旅行。北京不再对来自国外的人实施检疫，但继续要求旅行者进行PCR阴性测试。

最近几天，十几个国家对从中国抵达的乘客进行新冠检测，各国担心中国的感染数字缺乏透明度，并担心出现新的新冠变种。

据法国总理伊丽莎白-博尔内周二在一家广播电台上作出反应说：“我认为法国正在通过保护法国人和要求进行测试来尽我们的职责。”她还说法国将继续这样的政策。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅