小马科斯与习近平商定协商解决海上分歧

菲律宾/中国

在南中国海的紧张局势大背景下，菲律宾总统费迪南德-马科斯访问中国首都北京。中国和菲律宾今天承诺通过协商解决海上分歧问题。

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据法新社引述中国官方的国家电视台CCTV消息，菲律宾总统马科斯与中国国家主席习近平在星期三举行会见，会晤中菲律宾与中国均呼吁 "友好协商，妥善解决海上问题"。

中国和菲律宾在南海问题上存在分歧。南海是一个拥有丰富能源和渔业资源的战略地区。中国对南海几乎全部海域提出领土要求，但菲律宾以及越南、马来西亚和文莱也有主权要求。

法新社说，中国无视海牙常设仲裁法院在2016年作出的有利于菲律宾的裁决。

在有报道称北京开始开发有争议的南沙群岛周围的未占土地后，菲律宾于12月底宣布加强该国在南中国海的军事存在。

小马科斯在访问前曾坚称，他不会让北京践踏菲律宾在该地区的海洋权益。

据中国中央电视台希望，习近平周三告诉小马科斯，中国希望为 "地区和平与稳定带来更多正能量"，并 "促进在无争议地区的石油和天然气合作开发"。据中央电视台说，小马科斯与习近平还讨论了农业和医药等领域的合作，并签署了一系列基础设施、渔业、旅游和其他部门的合作协议。

菲律宾政府上周表示，将在马科斯访问期间签署一项确保两国外交部直接沟通的协议，以避免 "在菲律宾西海出现任何误判和误传"，法新社说，这里指的是马尼拉声称拥有的南海部分。

中国中央电视台没有说这样的协议是否在两位领导人星期三签署的协议中。

在周四结束的马科斯的访问期间，菲律宾与中国预计将签署多达14项双边协议。

周三早些时候，菲律宾总统在与中国全国人大委员长栗战书会晤时说，菲律宾认为 "加强中菲关系至关重要"。他并希望两国之间能建立 "稳定和加强我们经济的伙伴关系"。

在前往中国之前，马科斯星期二说，他希望与他的中国同僚讨论 "双边和区域政治安全问题"。他还说："我们两个有好国家之间，不应该有现在这样的的问题。

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