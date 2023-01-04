新西兰称不对中国游人做新冠检测

新西兰/中国

新西兰政府4日表示，不会要求来自中国的旅客进行新冠病毒检测呈阴性，这与许多国家在中国病例激增时采取此类措施的趋势背道而驰。新西兰官员称，新西兰的公共卫生风险很小。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，新西兰将不要求中国人入境时出示新冠测试。新西兰新冠疫情部长 Ayesha Verrall 说，一项公共卫生风险评估得出的结论是，来自中国的游客不会对新西兰的病例数产生重大影响。据部长称，“新西兰的公共卫生风险很小。”

出于对中国爆发规模的担忧以及对北京卫生统计数据的怀疑，包括英国、美国和澳大利亚在内的许多国家都要求来自中国的旅客进行 COVID-19 检测呈阴性。此举被中国官方媒体批评是歧视。

在中国于 12 月 7 日取消严格的清零政策后，中国的感染人数激增，病毒快速传播。

据路透社说，所有抵达新西兰的国际旅客都被要求检测是否出现症状，新西兰在机场提供免费检测。

官员们将要求一些来自中国的旅客进行自愿检测以收集更多信息，据该部长表示，这反映了新西兰和世界卫生组织对中国缺乏信息共享的担忧。新西兰还计划在国际航班上试验测试废水，看看这是否可以取代对个人进行的有针对性的自愿测试。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅