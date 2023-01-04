法国强硬！称不眨眼坚持对中国入境者新冠检测

法国/中国

法国政府发言人维兰Olivier Veran周三表示，中国的新冠病毒疫情恢复是 "欧洲担忧的合理理由"，维兰保证在回应北京的抗议时，法国将 "不眨眼地 "坚持实施强制性测试措施。

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巴黎今天说，中国的新冠病毒流行病再次出现，是"合理的担忧"，法国将"不眨眼 "地进行检测。

法国政府发言人Olivier Veran今天在部长会议结束后说：“没有一个国家希望看到在自己的领土上爆发流行病，特别是在过去三年所做出的所有努力和牺牲之后，再现疫情。”

据维兰解释说，在返法或在中国过境，需要出示不到48小时的阴性检测报告，这是 "保护我们公民的常识性措施，我们采取这种措施时不会眨眼"。

据法新社说，法国前卫生部长强调说："星期二在一个机场开展了一项行动，“对从中国返回的无症状乘客进行了检测：三项测试中就有一个是阳性，这证明了我们正在实施的控制措施的必要性。”

周二，北京认为十几个国家对来自中国的旅行者实施的新冠病毒检测是 "不可接受的"。

同样在星期二，由27个成员国组成的欧盟卫生专家委员会（卫生安全委员会）"以压倒性多数 主张"对来自中国的旅行者实施新冠检测。

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