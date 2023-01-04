研究：苹果为华审查香港 被禁程式年内翻两番至2370个 全球半数VPN被下架

中国/香港/政治

苹果被指替中国审查香港手机应用程式, 小图为部分流行而不能在香港手机下载的iOS

号称自由的香港，网络自由受限的速度随着《港区国安法》的落实而加快。根据一个民间组织在去年底的研究，香港的苹果手机有 2370 个应用程式无法下载，仅次於中国和俄罗斯而排在全球第三；有关数量是一年半前同类研究的4.3倍，若以百分比计算，则增加近一倍。至於协助网民翻墙的 VPN 程式，香港亦下架了53款，达全球一半。报告批评美国苹果公司为了利益，配合中国政府打压香港民主。

广告 继续浏览后续

以监察中国防火墙封锁网络情况为己任的GreatFire之下的「苹果审查」（AppleCensorship意译）日前发表有关苹果在香港和俄罗斯App Store 的应用程式状况报告，在香港部分，「苹果审查」在去年11月在苹果手机中测试接近1.5万个应用程式(apps)後，发现有 2370 个应用程式无法下载，无法下载比率为16.03%；与全球 173 个地区商店相比，只较有 10837个应用程式无法下载的中国和 有2754个apps无法下载的俄罗斯少。

而在2021年7月，「苹果审查」测试 6374个apps後发现，香港的苹果手机App Store有550个应用程式不能下载，无法下载比率为8.63%，「苹果审查」报告当时称，香港是全球头十个表现最佳的地区之一，事隔一年半，却成了审查最多的季军地区。比较两个测试亦可见，香港在不足一年半之间，不能下载的apps增加了3.3倍，以无法下载率计算，则大幅增加八成半。

另外，该组织的最新报告又发现，香港遭下架的 VPN 程式，令人惊讶地高达 53 个。根据vpnpro网页去年10月的资料，全球24间公司提供合共105款VPN，意味香港市民在选择VPN方面少了一半选择。

「苹果审查」另一项在2021年春季进行的调查又发现，七成半港人有使用不同的通讯软件与人沟通，反映港人颇为倚赖手机软件程式，报告指出，苹果手机在香港的市场占有率颇高，而大量 apps无法下载将会威胁港人的资讯自由。

该组织续称，过去两年以来，全球许多媒体及资讯型程式被下架，反映苹果的自我审查愈来愈多，甚至有为政权服务的可能，特别是苹果未有就捍卫香港的言论和资讯自由发表立场，忧虑苹果会否应中国政府要求而加强数码审查，敦促苹嬲尽早就此表明立场。

该组织的专案总监 Benjamin Ismail 表示，苹果以利益为名，令数以百万计来自不同社会层面的网民受审查，从香港和俄罗斯的研究报告可见，苹果审查情况严重，即使苹果在俄乌战争爆发後暂时退出俄罗斯，又将部分生产线移离中国，但并未减少审查，促请苹果公开表明其捍卫数码和资讯自由的立场。

化名李建军的评论员在自由亚洲电台上指出，苹果在美国一向注重用户私隐，但在香港和中国却从不强调私隐，亦无作出捍卫用家自由和人权的保证。可以肯定，未来香港的Apple ID与中国的Apple ID分别会越来越小，乃至将来香港用户的资料或被「送中」至云上贵州。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅