韩国通缉一中国“阳性”入境逃遁者惹轩然大波

韩国/新冠病毒/中国

韩国当局4日表示，他们正试图追踪一名中国公民，他在抵达时做新冠病毒检测呈阳性后在隔离设施等待时失踪。

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据路透社今天报道称，韩国寻找在新冠病毒检疫中失踪的中国公民。韩国一名卫生官员说，该中国人于周二晚些时候抵达首尔附近的仁川国际机场后检测呈阳性，并被转移到一家酒店等待隔离，但随后告失踪。

这位名为 Kim Joo-young官员说，这名身份不明的中国人已被列入通缉名单。他说，如果被判违反《传染病控制和预防法》，此人可能会被判处最高一年的监禁或 1000 万韩元（合 7,840 美元）的罚款。此人将被驱逐出境，并在一段时间内被禁止进入该国。”

周二，韩国宣布对中国入境者进行强制性冠状病毒检测，加入了越来越多实施限制的国家名单，原因是人们担心中国决定取消严格的清零政策后会出现一波感染浪潮。

从本周开始，韩国要求来自中国的旅客在抵达时接受 PCR 检测。从 1 月 5 日起，抵达者可以提交出发前不超过 48 小时的 PCR 检测阴性结果，或出发前不超过 24 小时的快速抗原检测阴性结果。

据该报道，自 1 月 2 日以来，共有 2,189 人从中国抵达韩国，韩国疾病预防控制中心表示，590 项检测结果显示，有 136 人（占其中的 22.7%）感染了新冠病毒。该韩国机构的数据显示，周二，281 人中有 26% 的检测结果呈阳性。

中国公民失踪一案引发媒体质疑韩国对受感染入境旅客的控制。卫生官员金说，当局无法阻止此类事件是一种“耻辱”。此案还引发了关于限制来自中国的人的公开辩论。

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